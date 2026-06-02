Roban más de tres millones de pesos destinados a jubilados en oficina de Correos en Pinar del Río

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Delincuentes robaron más de tres millones de pesos en efectivo destinados al pago de pensiones de la Seguridad Social de la Oficina de Correos del municipio de San Luis, en la provincia de Pinar del Río, afectando el cobro de más de 1,110 jubilados de esa localidad.

El hecho fue divulgado este lunes por el perfil de Facebook «De Pinar Soy», vinculado al Ministerio del Interior (Minint), que confirmó la captura de los presuntos implicados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en la provincia.

Según la información oficial, «determinadas personas habrían sustraído efectivo destinado a la Seguridad Social ascendente a más de tres millones de pesos en la Oficina de Correos del municipio de San Luis».

La nota no reveló las identidades de los implicados en el robo ni detalles sobre el método que emplearon para cometerlo.

Fuerzas del Minint desplegaron una investigación para identificar a los responsables y localizar el dinero desaparecido.

De acuerdo con la versión oficial, el trabajo conjunto entre los investigadores y la dirección general de la empresa permitió «recuperar en un tiempo récord de menos de 72 horas la totalidad del efectivo», y los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

El caso llamó la atención por el elevado monto involucrado y por tratarse de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la población cubana, en un contexto donde la pensión mínima equivale a apenas siete u ocho dólares mensuales en el mercado informal, mientras la canasta básica ronda los 12,000 pesos por persona.

El perfil «De Pinar Soy» cerró su publicación con una advertencia dirigida a los delincuentes: «Sin tregua contra la delincuencia». Pero, este incidente no es un caso aislado.

En marzo de 2026, una empleada de Correos en Majagua, Ciego de Ávila, fue condenada a cuatro años de prisión por robar más de 57,000 pesos en pensiones y giros postales durante tres meses, lo que puso en evidencia un patrón de irregularidades en el manejo de fondos de la Seguridad Social a través de las oficinas de Correos.

La inseguridad y la delincuencia han escalado de forma sostenida en Cuba. La semana pasada, en Pinar del Río, una madre denunció el asalto a su hija de dos años, a quien un ladrón golpeó en la cabeza para robarle una tableta. Este lunes se reportó un violento robo a una doctora en su vivienda de Guanabacoa, La Habana, cometido por tres individuos armados.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025 en el país, un aumento del 115% frente a 2024, con los robos como el hecho delictivo más frecuente.

La crisis económica, los apagones y la devaluación monetaria son señalados como factores estructurales que impulsan el aumento de la criminalidad en la isla, como consecuencia de 67 años de dictadura que han destruido las condiciones de vida de la población.