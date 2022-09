Shakira se siente creativa a punto de estrenar se nuevo álbum

Cuando el mundo de Shakira parecía derrumbarse a su alrededor, la colombiana ha vuelto la mirada a algo que la hace feliz y que disfruta enormemente: la música.

Tras la ruptura con su pareja por 12 años, Gerard Piqué, la nueva relación de este con Clara Chía y las acusaciones en España por presunto fraude fiscal, la barranquillera ha decidido concentrarse en la música.

En su perfil de Instagram, la cantante compartió con sus fans cómo se siente en este momento de su vida y por dónde va ese nuevo álbum que está preparando.

“Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música”, escribió Shakira en un post en la red social.

Para alegría de sus fans, la colombiana confesó: “En este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”.

Una vez más las muestras de cariño de sus seguidores no se hicieron esperar: “Se viene uno de tus mejores discos, no tenemos duda de eso. Lo esperamos, te esperamos siempre”; “Eres admirable, preciosa y con un talento impresionante, ahora brillas más que nunca y te amamos”; “Llegará el tiempo de que estarán lista, no te preocupes que siempre tendrás a tu gente acá”; “Del corazón roto salen las mejores canciones”.

El primer sencillo de este disco “Te felicito”, el tema que comparte con Rauw Alejandro, no solo supera los 350 millones de reproducciones en YouTube sino que también esta nominado a los Grammy Latinos 2022 en la categoría Grabación del Año. ¡Un éxito total!

Shakira también está a punto de estrenar otra colaboración con el cantante puertorriqueño Ozuna, una canción que tiene a los fans de los artistas con muchas expectativas.

Recientemente, Shakira rompió el silencio sobre su ruptura con Piqué en una entrevista para la revista Elle y confesó lo difícil que están siendo estos momentos para ella y sobre todo para sus dos niños.

La cantante aseguró que “independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles".

No obstante, en estos duros tiempos la cantante también ha contado con mucho apoyo de amigos que siempre han estado allí como Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz.

