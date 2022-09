No podía subir las escaleras: Kim Kardashian muestra la realidad del ceñido vestido Dolce & Gabbana que lució en Milán

La Semana de la Moda en Milan ha tenido una gran protagonista: Kim Kardashian. La socialité se ha convertido en la nueva musa y colabora de la marca Dolce & Gabbana y fue la encargada de cerrar el desfile de la colección Primavera-Verano 2023 de la lujosa firma. Un paso por la ciudad italiana que ha dado mucho de sí, ya que la reina de Instagram ha lucido varios estilismos para el recuerdo.

Uno de los vestidos más glamurosos que ha llevado la hermana más famosa del Clan Kardashian en su visita en Milán fue uno plateado brillante con tirantes y con cordones en la zona del escote y los costados. Una pieza espectacular pero en realidad muy incómoda para subir escaleras o montarse en autos...

Y es que aunque la empresaria estaba divina con el vestido, subir escaleras con él no fue tan glamuroso.

La realidad detrás de este estilismo impresionante lo mostró ella misma en un vídeo que compartió en las historias de Instagram en el que la podemos ver que tenía cierta dificultad para subir escaleras, lo que finalmente acabó haciendo dando saltitos y con ayuda. Aunque tampoco fue sencillo montar en un auto, ya que el margen de movimiento era muy escaso.

No es la primera vez que Kim Kardashian nos muestra la cara B de sus extravagantes looks. Solo hay que recordar su famoso look negro en la Gala MET del año pasado. En aquella ocasión lució una pieza negra que le cubría de pies a cabeza incluido su rostro, lo que le impidió reconocer a las personas que se iban acercando a ella, incluida su hermana Kendall Jenner.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.