Randy Malcom se toma un tiempo para desconectar en República Dominicana

Hasta La Romana, en República Dominicana, se llegó Randy Malcom para desconectar y disfrutar de un descanso en compañía de algunos amigos.

El integrante de Gente de Zona ha aprovechado a lo grande el buen clima de este país para pasar el tiempo en la piscina.

“No sé por qué no veo a nadie aquí arriba. No sé por qué una vez más me dejaron solo”, se lee en una de sus publicaciones en Instagram, pero las fotos no evidencian que esté angustiado por su soledad, más bien, todo lo contrario.

En medio de su tiempo libre el cantante no ha olvidado promocionar el último tema de Gente de Zona junto a Moncho Chavea, “Roneanta”.

“¡Gozando con Roneanta! Levanten la mano los que ya se la saben completa”, dijo a sus seguidores en Instagram donde compartió un fragmento de la canción a ritmo de palmadas.

Otro que está disfrutando de La Romana en compañía de Randy Malcom es el productor del dúo cubano Dale Pututi.

“¡Gracias dios! Aquí viviendo una vida que no me tocaba pero me colé”, escribió Dale Pututi en su perfil en la red social junto a varias fotos en la piscina.

No podía faltar tampoco la diversión de todo el grupo a ritmo de “Mykonos”, el tema que recién estrenó el también compositor cubano acompañado de un videoclip.

Kuki Delgado, la hija de Alexander Delgado, también está disfrutando de esta estadía en La Romana y la chica no ha dejado de compartir con sus seguidores en Instagram algunas fotos muy sensuales.

Los integrantes de Gente de Zona, familia y amigos tienen motivos más que suficientes para estar celebrando, pues el dúo cubano recientemente fue nominado a los Latin Grammy 2022 por su disco De Menor a Mayor en la categoría Mejor Álbum Tropical.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.