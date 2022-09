Sharon Fonseca enseña la última travesura de su hija Blu Jerusalema

A punto de cumplir dos años de vida, Blu Jerusalema ha demostrado su interés por la pintura. En las últimas semanas, sus orgullosos papás Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca nos han mostrado a la pequeña pintando en el suelo y las paredes junto al empresario italiano. Y al parecer su primer contacto con el mundo del arte también le ha llevado a acercarse al del maquillaje pero de una manera un tanto peculiar y más desordenada...

La modelo venezolana compartió un simpático vídeo en el que podemos ver a la pequeña jugando con los pintalabios de su madre y efectivamente, las dos acabaron con toda la cara pintada y la barra de labios completamente inservible. Una anécdota que Sharon ilustró con un divertido vídeo con el que describe lo que ocurre cuando se da la vuelta durante un segundo y hay maquillaje encima de la mesa.

Sin duda, se trata de un vídeo con el que se identifican muchas mamás y en el tablón de comentarios encontramos muchos mensajes divertidos y otros tantos de progenitoras que han vivido en sus propias carnes lo mismo que Sharon.

"Por favor comparte este tutorial. Me encanta maquillarme", comentó una usuaria con gran sentido del humor. "¡Qué lindura dañando unos labiales y feliz! A mi me dañaron unos y casi muero infartada. Se me fue el sueldo en todo el maquillaje", "Yo ando cuidando los labiales", "Bienvenida al club de mamá sin maquillajes jajajaja", "¡Comenzaron las travesuras!" o "Lo importante es lo bien que lo pasó y disfrutó junto a su mamá. Esos recuerdos nunca se olvidan", son otros de los comentarios que se leen.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca disfrutan cada momento con su hija, incluso también los de travesuras. Desde que se convirtieron en padres de Blu Jerusalema en octubre de 2020 la pequeña se convirtió en el centro de sus vidas.

