Ulises Toirac ironiza tras 72 horas de apagón: "Feliz y honrado"

El humorista cubano Ulises Toirac echó mano de ironía para comentar el apagón masivo que desde el martes tiene en vilo a todo el país, y que en su caso rebasa ya los tres días de duración.

"Acabo de cumplir 72 horas de apagón y me siento feliz y honrado. No saben cuánto", escribió Toirac en una escueta pero contundente publicación que ya cuenta con más de 2 mil reacciones.

"Te acompaño en sentimiento y apagón", sentenció una internauta en uno de los más de 400 comentarios, la mayoría manifestando total hartazgo ante la crisis, que no da visos de solución inmediata.

"Eso fue culpa del bloqueo", sentenció en uno de los comentarios a carcajada limpia el peleador cubano Gustavo Trujillo, conocido como "The Cuban Assassin".

"Den una directa como Ulyk Allano, mejor imposible", observó una comentarista en referencia a la explosión de rabia del actor que hace pocas horas arremetió contra Díaz-Canel.

Un internauta aprovechó para relatar que lo botaron del Hotel Habana Libre cuando se acercó a intentar allí cargar el teléfono celular, y aseguró que otros reportan lo mismo del Hotel Nacional y el Hotel Tulipán. "Solidaridad, cero", sentenció.

"Resistimos con creatividad. Los invito a bailar un areíto a la caída del sol alumbrandonos con una fogata en la tribu de los guanatabeyes de Luyanó", opinó un comentarista que tiró de humor para paliar la tensión.

Sin embargo, no pocos aseguran que no es momento para risas ni chistes.

"Nosotros llevamos tres días también sin poder coger agua, la comida se echó a perder, no puedo decir ni jugando que estoy feliz, no me sale, lo que tengo deseos es de tener el Globo de Matías Pérez", concluyó una cubana indignada.

En otra publicación previa, Ulises Toirac se autodefinía como "técnicamente muerto" al no tener no luz, ni agua, ni internet, además de "jama echándose a perder".

El problema de la energía en Cuba tocó fondo el martes, cuando el país quedó sumido en un apagón general tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). "0 generación", informó la Unión Eléctrica (UNE).

Desde ese momento, localidades y barrios de todas las provincias cubanas quedaron a oscuras. La situación es más grave en las provincias occidentales.

En la mañana de este jueves la UNE reconoció que no puede servir más carga en La Habana, Pinar del Río y Artemisa por el momento y que varias zonas deberán padecer todavía prolongadas jornadas de apagones.

La angustia del prolongada apagón tiene como daños colaterales que se echan a perder, sin refrigeración, los pocos alimentos que los cubanos consiguen con mucho sacrificio y a ritmo de una inflación galopante.

La situación de las últimas horas ha generado protestas en algunas zonas principalmente de La Habana. La crisis ha traído aparejada, paralelamente, un corte de internet y un despliegue de fuerzas represivas, ingredientes habituales en contextos semejantes.