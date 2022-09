Ulises Toirac reaparece tras el huracán: "Técnicamente estoy muerto"

El humorista Ulises Toirac reapareció en las redes sociales tras el paso del huracán Ian pro Cuba y lamentó la situación que vive, al igual que mucha gente.

"Técnicamente estoy muerto: no luz, no agua, no internet, jama echándose a perder (y la casi certeza de más días así por delante)", escribió el artista en su perfil de Facebook.

Toirac relató con asombro que al conectarse a internet esta madrugada se encontró con un artículo de la prensa oficialista que habla de victorias ante el paso de Ian.

El artículo en cuestión se publicó en Granma con el título Lo que no sabía Ian, hoy es día de victoria, del periodista Oscar Sánchez Serra, en el que se dicen frases como: "Ian sacó mal la cuenta, porque hoy es 28 de septiembre, y eso es igual a decir barrio, pueblo, Revolución. Es el día de los Comités de Defensa de la Revolución, capaces de movilizar a un país".

"Pónganme en sintonía porque el huracán vino del sur... ¿es del enemigo? Y ¿un huracán tiene que 'saber'?", preguntó Toirac tras leer el artículo.

Asimismo, criticó a la prensa estatal cubana por publicar artículos como este, en medio del desastre provocado por el fenómeno natural y de un apagón total en el país.

"Yo pienso que hay alguien muy dentro haciendo una encomiable labor", finalizó.

Ulises Toirac utiliza sus redes sociales para criticar o burlarse de situaciones puntuales que tienen lugar en la sociedad cubana y cuestionar decisiones gubernamentales, de ahí el incremento considerable de seguidores.

"Es momento de juntar fuerzas y mantener nuestras almas a salvo, el fin y el inicio por ley irreversible de la vida ya debe estar cerca. Casi seguro que la Era Cubana de la estupidez y el fracaso están por pasar. Arriba Cubita hermosa, pronto secarás tus lágrimas", escribió una persona.

"Le zumba leer tanta pluma de burro en la prensa. Es indignante. Aquí en Santa Clara llevamos 32 horas sin corriente", lamentó otro internauta.

"La estupidez humana está alcanzado límites impensables. Lo mismo pensé. Tantas cosas que poner. A fajarse ahora con un fenómeno meteorológico. Esto es de locos. Ven el enemigo en todos lados y el enemigo son ellos mismos", agregó otro seguidor del humorista.

El gobierno cubano no ha cesado de utilizar el paso del huracán por el país para transmitir a los ciudadanos una imagen de confianza, de ahí que en menos de 24 horas Miguel Díaz-Canel visitara Pinar del Río en dos oportunidades y tuviera encuentros con la población.