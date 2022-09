Ulyk Anello: "Me hubiera encantado que este país funcionara pero ya no doy más"

El actor cubano Ulyk Anello, que este miércoles explotó contra Díaz-Canel y su mala gestión ante el apagón masivo, asegura ser consciente de las posibles consecuencias de sus declaraciones, pero dice que él ya no aguanta más.

“Cuando lo hice fue a sabiendas de todas esas consecuencias que pueden venir para arriba de mí”, dijo Anello en entrevista con el presentador radicado en Miami, José Carlucho.

En un tono mucho más pausado que la víspera, el actor reiteró su punto de vista.

“A mí me hubiera encantado que este país funcionara y quedarme aquí, dándole alegría a mi pueblo, pero ya no doy más. Mientras yo no tenía hijos, no sé qué podía pasar, ahora que los tengo, sé lo que cuesta alimentarlos", añadió el intérprete, quien tiene una niña de dos años, un varón de ocho y una hija 20 años.

"Nunca he estado a favor ni en contra. He puesto mis cosas en la redes como lo ha hecho un montón de gente", dijo también el actor, quien asegura que lo único que ha hecho en Cuba es trabajar y agradecer el cariño con que el pueblo recibe sus personajes.

"Con la comida de mis chamas no puedes jugar porque tú no me la das", insistió Anello en referencia a Díaz-Canel y a la comida que se le ha echado a perder como consecuencia del prolongado apagón.

Cuenta que solo pudo salvar "seis míseros bistecitos de cerdo" que con mucho sacrificio su hermana, residente en el exterior, manda para su madre y para sus hijos.

"No es que con el dinero que tú me pagas que yo lo pude comprar. No puedo permitir que me lo eches a perder", insistió nuevamente como si hablara directamente al gobernante cubano, a quién el día anterior le exigió con dureza que dimitiera si no era capaz de resolver la crisis del país.

A finales de agosto Ulyk Anello confirmó a través de una publicación en Facebook que no estaría más en el dramatizado policíaco "Tras la huella" porque fue sancionado en la Televisión Cubana tras conceder una entrevista a un periodista de Miami y poner una flor blanca como foto de perfil en sus redes sociales.

“No estoy más en Tras la Huella porque me vetaron, sancionaron, lista negra, por conceder una entrevista a un periodista de Miami y por poner una flor blanca en el perfil de Facebook e Instagram”, dijo entonces el actor.

Nacido en La Habana el 7 de diciembre de 1970, Ulyk Anello se ha consolidado como actor con notables desempeños en el teatro, el cine y la televisión cubana.

Además de su participación en el popular seriado policíaco del que ha sido vetado, Anello formó parte de algunas de las más populares telenovelas transmitidas en los últimos años en la isla, entre ellas Historias de fuego, Bajo el mismo sol o El rostro de los días.