Chefs cubanos se unen para cocinar en Cape Coral tras el paso del huracán Ian

Tres populares chefs cubanoamericanos se reunieron este jueves en una hermosa iniciativa para donar alimentos y cocinar comida cubana gratis para la población de Cape Coral tras el paso del huracán Ian.

Cape Coral es una de las comunidades de Florida que fue duramente golpeada por el huracán este miércoles. Al día siguiente, en cuanto fue posible el acceso a la zona, los chefs cubanos se presentaron en el lugar y elaboraron alimentos gratuitamente para más de un centenar de personas.

El Chef Jamaliche (Ridel Iván García), el Chef Ramoncito (Ramón Fleites) y el Chef Jorgi (Jorge Peláez) son influencers cubanos con miles de seguidores en redes sociales.

Los dos primeros son especialmente conocidos por sus colaboraciones en la página de Facebook Comida Cubana, donde compartieron la experiencia vivida ofreciendo sus servicios humanitariamente en Cape Coral.

Chefs cubanos en Cape Coral

Los chefs están convocando un nuevo encuentro para cocinar. Recibirán donaciones de quienes deseen colaborar con este proyecto. El punto de reunión elegido es en Miami, en Café 27 ubicado en el 4690 US-27, Southwest Ranches, FL 33332, desde donde partirán en caravana hacia Cape Coral el domingo, a las 8:00am.

Este sábado estarán en la BJ de la 16200 SW 88th St, Miami, FL 33196 y en Sub Zero 5065 Northwest 74th Ave Ste 4 Miami, FL 33166 en el Doral, donde Sub Zero Ice Service donará 2,000 libras de hielo seco para el evento.

"Algunas compañías nos han brindado su ayuda y colaboración. Hemos conseguido apoyos y sabemos que más personas se unirán a esta iniciativa", confirmó el Jamaliche.

Este jueves los cocineros compartieron imágenes en sus redes sociales y vídeos convocando a los vecinos de Cape Coral a acercarse en caso de necesitar donativos de alimentos o para comer bien y gratuitamente.

"Al llegar allí todo lo que habíamos visto en las noticias nos parecía poco. La ciudad está totalmente destruida, ha quedado destrozada por los embates del huracán", explicó el Jamaliche a sus seguidores en Comida Cubana.

Los cocineros e influencers, colocaron sus fogones al aire libre en Cape Coral, en un lugar despejado y céntrico de la ciudad, para que amigos y vecinos pudieran acceder sin dificultad. Donaron alimentos, agua y cocinaron para todas las personas que pudieron ese día.

"Queríamos alimentar al menos a 100 personas pero llegamos a más de 150. Nos divertimos y nos sentimos muy bien compartiendo con quienes necesitan ayuda en este momento", dijo el Jamaliche.

Vecinos de Cape Coral que degustaron la comida de los chefs cubanos

El huracán Ian ya está considerado uno de los más destructivos que ha pasado por Florida. Este viernes las autoridades estadounidenses confirmaron hasta el momento la muerte de 19 personas en ese estado.

La etapa de recuperación en los condados más afectados recién comienza y muchas personas están aún sin electricidad y sin servicios básicos.