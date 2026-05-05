Así se ve a día de hoy por dentro una fábrica de galletas en Cuba

Un video publicado en TikTok muestra el interior de lo que parece ser una fábrica de galletas de sal en Cuba: dos trabajadoras elaboran masa a mano sobre una mesa metálica cubierta de harina, en un espacio con paredes de bloques de cemento sin revestir y sin maquinaria moderna visible.

El material, de apenas 28 segundos, fue publicado el 23 de febrero por la cuenta @de.la.perla.para (Team Perla), con etiquetas que aluden a Cienfuegos y a la comunidad cubana en Miami. Una de las trabajadoras viste uniforme rojo y maneja un rodillo de madera; la otra trabaja de espaldas con chaqueta verde oscuro.

Las imágenes retratan con crudeza la realidad de la industria alimentaria cubana, que atraviesa una crisis estructural profunda agravada por la escasez crónica de harina de trigo.

Durante el primer semestre de 2025, el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) recibió solo el 55% del trigo previsto, y 17 empresas del sector cerraron ese período con pérdidas.

Los molinos de trigo llevan años sin mantenimiento profundo, y ante la imposibilidad de obtener harina de trigo, varias empresas estatales han recurrido a sustitutos como harina de yuca, moringa o maíz. Otras han optado por los llamados «polígonos de producción» con fogones de leña para elaborar galletas y otros productos.

En Cienfuegos, la escasez es palpable: en diciembre de 2025, el Grupo Empresarial de Comercio de la provincia distribuyó apenas 1 kg de galletas de sal por núcleo familiar como producto adicional a la canasta normada.

La situación no es exclusiva de esa provincia. La fábrica La Kary, en Artemisa, una de las principales productoras de galletas del país, lleva más de un año paralizada por falta de harina. Un directivo de la planta lo resumió sin rodeos: «La harina que entra y entrará al país se llama pan de la canasta básica», dejando claro que las galletas quedan fuera de cualquier prioridad de importación.

El régimen, por su parte, ha justificado los altos precios del producto señalando el «déficit de materias primas, en lo fundamental de la harina de trigo, cuyos costos en el mercado internacional aumentan de manera desproporcionada». En abril de 2023, paquetes de galletas llegaron a venderse a 455 pesos cubanos en la Isla de la Juventud, generando polémica.

Algunas provincias han buscado alternativas propias. La empresa alimentaria de Ciego de Ávila produce galletas con harina de yuca desde 2022, y en Cienfuegos una planta en la Cooperativa Antonio Maceo procesa 560 kg diarios de ese mismo insumo. Camagüey también apuesta por la harina de yuca para embutidos y croquetas.

El video de TikTok se enmarca en una tendencia creciente entre cubanos, dentro y fuera de la isla, que documentan en redes sociales las condiciones reales de producción de alimentos, mientras el régimen promete estabilizar la harina sin que la situación mejore sobre el terreno.