Cubanas preparan un rico almuerzo para personas vulnerables en Santiago de Cuba

Dos jóvenes creadoras de contenido cubanas cocinaron y repartieron alimentos a personas vulnerables en las calles de Santiago de Cuba.

La iniciativa solidaria fue documentada en un video publicado en Instagram por Briana Espino y por Magguie.

El video muestra cómo prepararon con ayuda de sus familiares un menú completo: arroz amarillo, boniato hervido, ensalada de tomate y fricasé de pollo.

La preparación de este rico almuerzo fue en condiciones adversas: sin corriente eléctrica, cocinando con carbón entre humo y calor intenso.

«No había electricidad, pero había carbón, había humo, había un calor y habían muchas ganas», narran en el video.

No es la primera vez que este grupo sale a las calles con ollas y envases a repartir alimentos y compartir con personas necesitadas en su comunidad.

«La vez pasada salimos a repartir comida y sinceramente jamás imaginamos tanto amor de vuelta. Mensajes, comentarios, personas queriendo sumarse y ahí entendimos algo: que cuando algo nace de verdad, la gente lo siente», explican.

La respuesta de la comunidad las motivó a repetir la iniciativa.

La acción se produce en el contexto de una crisis humanitaria que afecta a Cuba, donde se han documentado desmayos por hambre, personas recogiendo alimentos del suelo y un aumento visible de ancianos en situación de calle.

Ante la ausencia de respuesta estatal, ciudadanos cubanos —principalmente jóvenes— han asumido iniciativas de solidaridad que documentan en redes sociales.

La tendencia incluye acciones en La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Cárdenas. En junio de 2025, un párroco logró alimentar a 310 personas vulnerables en Santiago; el 31 de diciembre, más de 250 cubanos necesitados recibieron cena de fin de año en La Habana.

Espino reconoce en el video el efecto multiplicador de mostrar estas acciones en redes sociales.

«Sabemos que los actos más bonitos muchas veces pasan lejos de una cámara, pero también creemos que mostrar lo bueno puede despertar cosas muy bonitas en otros. Pueden inspirar, pueden mover... pueden hacer que alguien vea esto y diga, yo también puedo ayudar».