Cubanas preparan un rico almuerzo para personas vulnerables en Santiago de Cuba

Dos jóvenes creadoras de contenido cubanas cocinaron y repartieron alimentos a personas vulnerables en las calles de Santiago de Cuba.
La iniciativa solidaria fue documentada en un video publicado en Instagram por Briana Espino y por Magguie.
El video muestra cómo prepararon con ayuda de sus familiares un menú completo: arroz amarillo, boniato hervido, ensalada de tomate y fricasé de pollo.
La preparación de este rico almuerzo fue en condiciones adversas: sin corriente eléctrica, cocinando con carbón entre humo y calor intenso.
«No había electricidad, pero había carbón, había humo, había un calor y habían muchas ganas», narran en el video.
No es la primera vez que este grupo sale a las calles con ollas y envases a repartir alimentos y compartir con personas necesitadas en su comunidad.
«La vez pasada salimos a repartir comida y sinceramente jamás imaginamos tanto amor de vuelta. Mensajes, comentarios, personas queriendo sumarse y ahí entendimos algo: que cuando algo nace de verdad, la gente lo siente», explican.
La respuesta de la comunidad las motivó a repetir la iniciativa.
La acción se produce en el contexto de una crisis humanitaria que afecta a Cuba, donde se han documentado desmayos por hambre, personas recogiendo alimentos del suelo y un aumento visible de ancianos en situación de calle.
Ante la ausencia de respuesta estatal, ciudadanos cubanos —principalmente jóvenes— han asumido iniciativas de solidaridad que documentan en redes sociales.
La tendencia incluye acciones en La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Cárdenas. En junio de 2025, un párroco logró alimentar a 310 personas vulnerables en Santiago; el 31 de diciembre, más de 250 cubanos necesitados recibieron cena de fin de año en La Habana.
Espino reconoce en el video el efecto multiplicador de mostrar estas acciones en redes sociales.
«Sabemos que los actos más bonitos muchas veces pasan lejos de una cámara, pero también creemos que mostrar lo bueno puede despertar cosas muy bonitas en otros. Pueden inspirar, pueden mover... pueden hacer que alguien vea esto y diga, yo también puedo ayudar».
Preguntas frecuentes sobre la solidaridad ciudadana en Cuba en medio de la crisis humanitaria
CiberCuba te lo explica:
¿Qué motivó a las jóvenes cubanas a repartir comida en Santiago de Cuba?
La motivación de las jóvenes cubanas para repartir comida en Santiago de Cuba fue la respuesta positiva de la comunidad y el deseo de ayudar a personas vulnerables en un contexto de crisis humanitaria. La iniciativa surgió tras recibir amor y apoyo en acciones anteriores, lo que las impulsó a repetir el gesto solidario. La crisis en Santiago de Cuba, marcada por la hambruna y el abandono de los ancianos, resalta la necesidad de estas acciones ciudadanas.
¿Cómo logran los cubanos organizar iniciativas solidarias sin recursos estatales?
Los cubanos organizan iniciativas solidarias a través de la colaboración comunitaria y el uso de redes sociales para documentar y difundir sus acciones. En medio de la crisis económica, la población se apoya en donaciones privadas, recursos personales y la solidaridad vecinal para suplir las carencias que el Estado no cubre. Plataformas como TikTok permiten a los creadores recibir apoyo económico que luego destinan a ayudar a los más necesitados.
¿Cuál es la situación actual de los ancianos en Cuba?
La situación actual de los ancianos en Cuba es crítica, con muchos viviendo en condiciones de pobreza extrema y sin acceso a recursos básicos. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un alto porcentaje de ancianos no puede cubrir sus necesidades alimentarias diarias debido a la insuficiencia de las pensiones y la falta de apoyo institucional. La solidaridad comunitaria se ha convertido en una red de apoyo fundamental para este grupo vulnerable.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la ayuda humanitaria en Cuba?
Las redes sociales juegan un papel crucial en la ayuda humanitaria en Cuba, ya que permiten visibilizar la realidad del país y coordinar acciones solidarias. Plataformas como TikTok e Instagram son utilizadas por jóvenes cubanos para documentar sus iniciativas, recibir apoyo financiero de seguidores y motivar a otros a unirse a la causa. Esta difusión ayuda a crear conciencia sobre la crisis y a fomentar un espíritu de colaboración entre la comunidad y la diáspora cubana.
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