El Taiger anuncia estreno y saca su faceta romántica

El Taiger no solo está a punto de estrenar tema, sino que ha sacado otra vez su faceta más romántica.

Aunque el reguetonero no ha dado detalles de cuándo será el lanzamiento, sí adelantó que se llama “Papelito”.

“A los mil comentarios lo suelto”, escribió el cantante en su perfil de Instagram, y sus seguidores no han tardado en reaccionar para pedirle que la estrene sin demora.

En una directa en Instagram, que después subió a su canal de YouTube, El Taiger compartió cómo suena el tema.

“Si me voy de tu vida a ti no te voy a decir nada / No haré una despedida, un mensaje ni una llamada / Tú me diste tu vida y yo a cambio no te di nada / Me voy sin decir gracias para que no me digas de nada / Pero si tú te vas por favor déjame un papelito”, canta El Taiger al inicio.

Aunque “Papelito” comienza con una melodía suave y muy romántica a medida que avanza la canción cambia a un ritmo más pegajoso.

Varios de los seguidores del reguetonero dejaron sus comentarios sobre la canción en YouTube. “No me canso de oír este tema, me recuerda a 'La difícil', otro clásico”; “Qué belleza de tema. Me va a dar algo. Hermosa melodía”; “Eres un monstruo, qué grande, sigue así por favor”, escribieron algunos, mientras otros le piden que de una vez saque la canción.

Hace unos días, El Taiger estrenó “Los Grandes” junto a Alexander Abreu y Havana D´ Primera, un tema que sin lugar a dudas está hecho para bailar.

A inicios de septiembre el cantante aterrizó con otra colaboración muy esperada junto a Kelvis Ochoa, “A las mil y quinientas”.

Además de los buenos momentos en su carrera musical, El Taiger celebró este mes su 35 cumpleaños por todo lo alto en el restaurante de comida griega Kiki on the River en Miami, una fecha en la que no faltaron las felicitaciones de amigos y colegas.

