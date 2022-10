Yotuel y Beatriz Luengo visitan la Casa Blanca invitados por Biden

El músico cubano Yotuel Romero y su esposa, la actriz y cantante española Beatriz Luengo, visitaron el viernes la Casa Blanca invitados por el presidente Joe Biden.

Una publicación del cantante en Facebook indica que ambos aprovecharon la ocasión para llevar a la residencia presidencial la angustia del pueblo cubano, que desde el jueves se manifiesta en las calles de La Habana para exigir el restablecimiento de los servicios de agua y electricidad, interrumpidos desde el lunes.

Asimismo, mostraron la situación de los habitantes de Pinar del Río, donde cientos de personas han perdido sus casas tras el paso del huracán Ian.

Yotuel asegura que agotó la batería de su celular enseñando a los políticos estadounidenses los videos que evidencian la crisis generalizada en Cuba, que en un hecho insólito se quedó totalmente sin electricidad por "cero generación" el pasado martes.

"Mi Pueblo no está solo. Somos muchos los que sumamos nuestro granito de arena desde donde humildemente podemos. Yo no soy político ni tengo un cargo público. Solo soy músico. Pero soy CUBANO y allí donde me pare agarraré mi celular y le mostraré a quien haga falta todo lo que está pasando en Cuba", expresó.

Post de Yotuel sobre su visita a la Casa Blanca. Facebook

"¿Si conseguiré algo? No lo sé. Pero sigan mandando con sus celulares lo que pasa en la isla que desde aquí lo moveremos al infinito y más allá", dijo, antes de agradecer al presidente la invitación.

"Soy el negrito que ayer agotó la batería de su celular y el de su mujer en enseñarles lo que está sufriendo mi Cuba. Como ven mi pueblo reprimido necesita ayuda", subrayó el artista, y envió un mensaje a los cubanos en la isla: "No te rindas mi Cuba! El mundo está mirando!".

En una directa en Facebook envió un mensaje a quienes dentro de la nación caribeña aseguran que no ven la luz al final del túnel. Afirmó que los cubanos en el exilio y los de dentro de Cuba bastan para levantar la isla y colocarla en el camino de la prosperidad.

El exilio está listo para llegar a esa Cuba libre, sin dictadura, y echar pa´alante un país y convertirlo en el país más lindo del mundo. No nos hace falta nadie. Solo que el pueblo cubano decida que quiere su Cuba libre, y ellos se van a ir".

Recordó que la crisis energética no la generó el ciclón, "en Cuba hay apagones desde 1959", es la primera vez que esa dictadura está en el piso, hay que darle pa´alante, no le bajen, que la libertad está ahí, la tienen en sus manos y los cubanos no necesitamos de nadie para reconstruir", expresó.

Ayer mucha gente vio los videos de lo que está pasando, y pude explicarles que eso no es problema de un ciclón, es problema de un sistema y de una dictadura, subrayó el músico, devenido en una de las voces más importantes y respetadas del activismo cubano en Estados Unidos.

El artista no solo mostró los poblados destruidos por el huracán Ian en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, sino las protestas que sacuden desde hace tres días a La Habana, donde los residentes llevan sin agua ni electricidad desde el pasado lunes.

Esta semana el cantante envió un mensaje a todos los artistas cubanos, a quienes exigió que se definan y apoyen al pueblo, tras las protestas ocurridas en varias zonas de la Isla. El rapero señaló que este es el momento justo de tomar una posición clara y declarar que se está con el pueblo, y no con quien lo oprime.

"Hay un momento en la vida en que hay que definirse, sobre todo cuando es un pueblo como el nuestro, sufrido, golpeado, maltratado, humillado, asediado. ¿Qué más tienes que ver, qué más tiene que pasar para que el arte, tu arte, se ponga a favor del pueblo?", cuestionó.