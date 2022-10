Randy Malcom envía un mensaje "a las altas esferas" del gobierno cubano

El cantante cubano Randy Malcom envió un mensaje al gobierno cubano a raíz de las protestas que desde este jueves se están desarrollando en varias partes de la isla para exigir electricidad y agua en medio de los constantes apagones.

El integrante del dúo cubano Gente de Zona no solo se sumó a las críticas por la precaria situación que se vive en el país, sino que también cuestionó a la dictadura que dirige Miguel Díaz-Canel por su mala gestión.

Randy Malcom comenzó hablando en su video publicado en Instagram sobre las afectaciones que dejó el huracán Ian: “Mi apoyo para Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, mi país, y la gente de aquí del norte de Florida que también se la ha visto bien fea”.

“Con respecto a Cuba, quería hablar directamente a las altas esferas gubernamentales de mi país, decirles qué están haciendo, qué es lo que quieren lograr, es lo que me pregunto yo, qué es lo que quieren hacer, cuál es la idea maquiavélica ahora que se les ocurre”, increpó Randy.

El artista recordó que “llevamos 63 años bajo un yugo dictador, así que necesitamos esos gobernadores supuestamente revolucionarios, dicen ellos, que dimitan, que entreguen el poder”.

“No hagan más sufrir a un pueblo que no tiene la culpa de nada, no lo engañen más diciendo que si el bloqueo. Ustedes pueden comercializar con varios países, basta ya. Por qué hay bloqueo para las comidas, por qué hay bloqueo para que la gente pueda vivir una vida normal y por qué no hay bloqueo para hacer hoteles, por qué no hay bloqueo para comer langosta entre ustedes, por qué no hay bloqueo para la luz para ustedes”, cuestionó el cantante.

Randy preguntó a los dirigentes si lo que quieren es que todo el pueblo se vaya para quedarse con la isla, pero a la vez les aseguró: “Eso no es de ustedes, eso les pertenece a todos los cubanos que están dentro y fuera de la isla, les pertenece por ley”.

El integrante de Gente Zona, que en otras ocasiones ha dejado clara su postura respecto al régimen de la isla, dijo además que el gobierno de Cuba no respeta la constitución, al pueblo ni tampoco los derechos humanos.

“El pueblo está en la miseria, la sociedad está cada vez más demacrada (…) La gente se va, más que por la necesidad, por la frustración de no poder lograr nada. Los salarios no sirven, la economía no sirve, el país se está cayendo a pedazos”, añadió Randy.

“A mí me hubiese gustado tener lo que tengo hoy con mi música en Cuba (…) Cualquier artista del mundo vive en su país y logra las cosas en su país”, confesó Randy, un sentimiento que comparten muchos cubanos en el exilio.

“Señor Díaz-Canel, entregue el poder. A usted le entregaron una bomba atómica que usted no sabe maniobrar. A usted le dieron eso destruido y usted no tiene la capacidad para llevar ese país”, fueron las palabras del exintegrante de la Charanga Habanera.

Con un “¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y Vida! y Díaz-Canel, renuncia, estás a tiempo”, terminó su mensaje Randy Malcom.

Tras las protestas que comenzaron este jueves y el despliegue militar en varias localidades para contrarrestar a los manifestantes, varios artistas cubanos como Alexander Delgado, Alexis y Claudia Valdés, Osmani García y otros, han compartido una vez más reclamos de libertad para su tierra.