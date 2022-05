Gente de Zona descarta ir a Cuba mientras haya dictadura

La agrupación Gente de Zona descartó la posibilidad de actuar en Cuba mientras haya dictadura en el país.

El cantante Randy Malcom, declaró en sus redes sociales que se trata de una decisión que han tomado hace mucho tiempo, sabiendo lo que ello implica.

"Randy Malcom, no pisará Cuba hasta que no sea democrática y libre de dictadores y comunistas", expresó el reguetonero. Comentó que cuando decidió abandonar la isla emprendió un camino doloroso que no tiene vuelta atrás.

"Lo hice sabiendo lo que esto conllevaría, por ejemplo: no poder estar presente cuando murió mi abuelo y muy probablemente tampoco estaré cuando mi abuela se vaya (...). Di mi paso cuando aún tenía a mi madre en Cuba, arriesgándome a no volver a verla, dejando atrás a mis amigos del barrio, los vecinos que me daban un plato de comida cuando no tenía que comer y lo más importante, sabiendo que no pisaría más el país que me vio nacer", comentó.

Alexander Delgado, líder de Gente de Zona, apoyó a Malcom con un mensaje en redes sociales. Ratificó que solo irán a Cuba cuando sea "libre de la dictadura que la oprime".

Malcom en su mensaje hizo referencia a la canción Patria y Vida, tema que se convirtió en himno de lucha para los cubanos que quieren un cambio político hacia la democracia y que fue determinante para Gente de Zona y otros artistas.

"Soy PATRIA Y VIDA, canción que marcó un antes y un después. Estoy más que orgulloso (...) de lograr abrir a través de su mensaje la mente de muchos. Sin imponer nada la música logró todo", dijo el cantante.

Confesó que nunca tuvo valor de posicionarse públicamente contra el gobierno cubano y denunció la existencia de presos políticos en el país.



"Nunca tuve el valor de decir “abajo la dictadura” en un show mío delante de miles de cubanos. El miedo me comía. Ganas no nos faltaban, pero no podíamos porque no sabíamos que pasaría al bajarnos del escenario. Hoy hay muchos que tuvieron el valor dentro en la isla que yo no tuve, y por ello, están presos injustamente, como Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y todos esos niños y adultos que hoy son presos políticos por salir el 11J a las calles", dijo.

Comentó que seguirá luchando contra el régimen y que solo con la unidad de los cubanos se puede vencer la dictadura.

Muchos artistas entre los que destacan Jacob Forever, El Taiger, o Chocolate MC reaccionaron a su publicación con mensajes de apoyo.

Yotuel, principal autor de Patria y Vida respondió: "Regresaremos pronto hermano. Estaremos todos en el malecón cantando Patria y Vida abrazados como un solo pueblo y reparando nuestra nación".

Malcom en su publicación se mostró abierto a que las personas viajen a Cuba, envíen remesas y apoyen a sus familias. Aseguró que los cubanos en la isla ya tienen suficiente dolor con la distancia filial y la precariedad con que se vive.

"La persona que quiera ver a su mamá claro que tiene que ir a verla. El que manda remesas claro que tiene que mandarla a los cubanos que están dentro. No tienen la culpa, tienen que vivir y ver a sus seres queridos, eso hay que entenderlo. Ya es mucho el daño que ese régimen les hace matándolos de hambre, sin luz, sin una buena salud y tantas carencias más. Este es mi sentir. No echemos más la culpa a nadie de los problemas de Cuba", dijo.

El músico considera al régimen de los Castro como único culpable de las desgracias del pueblo y pidió a los cubanos que se unan sin juzgarse unos a otros "porque sino, no podremos lograr la libertad".



"Lo que más lamento de esto, es no poder volver a cantarle a Cuba. Todos muy bien sabemos que el régimen no dejará que eso pase jamás y mucho menos cantarle “Patria y Vida” en el Malecón. Por tal razón, no puedo regresar a ese país hasta que no sea libre", dijo.

Facebook El Taiger

Este sábado el reguetonero El Taiger comentó en su perfil de Facebook que "Si Cuba quiere" muchos artistas del género pueden "pisar La Habana".

El comentario recibió miles de interacciones y fue muy bien recibido por los seguidores de los músicos en la isla que quieren volver a disfrutar de los conciertos de sus grandes artistas. Sin embargo, enseguida surgieron las dudas sobre quiénes irían y quiénes no. Comenzaron a verse los comentarios de corte político juzgando las decisiones de los músicos.

Uno de los mensajes que más interacciones recibió fue el del youtuber cubano Ultrack quien aseguró: "Siempre ese fue el objetivo, en estos tiempo veremos quienes se venden a esa dictadura y quienes quieren la libertad de Cuba".

En 2020 Gente de Zona ofreció una entrevista en la que aseguraron que no volverán a la isla hasta que no se acabe el comunismo. Se mostraron visiblemente afectados tras posicionarse públicamente contra la dictadura en el Free Cuba Fest de Miami. "Lo más doloroso que tiene esto es no poder regresar a nuestro país".