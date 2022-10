Falleció profesora emérita cubana Luz Merino Acosta

La profesora emérita de la Universidad de La Habana, Luz Merino Acosta, falleció en la capital cubana a los 79 años, informó el alto centro docente en su web, sin indicar la causa de la muerte.

Ex condiscípulos, compañeros y alumnos de la eminente profesora cubana acogieron su fallecimiento, recordando su bondad, rigor y coherencia.

Suset Sánchez, alumna de Merino y expecialista del Museo "Reina Sofía" de Madrid, valoró así la figura de Luz: "Hoy el arte y la cultura cubanos quedan huérfanos, se ha ido una gran maestra de incontables generaciones de historiadoras del arte. Una mujer sabia, culta, elegante, que nos enseñó los recovecos de la modernidad cubana, las páginas de las revistas ilustradas de las primeras décadas del siglo XX; que nos desveló los secretos del art deco habanero, y otras tantas imágenes en las que su mirada traducía pasión, conocimiento y placer por la enseñanza.

"Quiso el azar que, justo hace unas pocas semanas, intercambiáramos mensajes y que, justo esta semana disfrutara junto a su hija Iovanna, un rato de animada plática y de su generosidad, gracias a la complicidad de Denisse Rondón. La partida de las personas que amamos siempre nos sorprende en los momentos más insospechados, y si se añade la distancia de la diáspora, ese trance duele todavía más, si cabe. Vaya en paz y con su luz, como su propio nombre le precede. Respeto, admiración y gratitud es el legado que deja nuestra querida profesora Lus Merino Acosta.

Janet Batet la recuerda así: "El primer pizarrón donde gabarateé algo fue en la clase de Luz Merino Acosta. Tenía yo 5 años. Lo normal es que mis padres me hubieran dicho esto cuando matriculé en Historia del Arte, pero no; fue Luz quien, cuando repasó el primer día la lista de asistencia y leyó mi nombre dijo: ¿Batet? ¿La hija de Margarita y Batet? Pero niña, si tu el preescolar lo pasaste en esta aula garabateando la pizarra mientras yo daba clases...

"A Luz también le debo uno de los encuentros más importante de mi vida. Resulta que René Azcuy (hijo) estaba buscando entrevistar a alguien para una emisión del programa Puntos de vista sobre estética. Le preguntó a Luz, que también era su amiga, por alguien que pudiera hablar claro y que fuera interesante a su vez lo que dijera. Luz le dijo:”Tiene que ser Janet” y allá fue y me sacó del aula. Hoy todavía René y yo seguimos juntos. Cuando hablábamos, siempre le decía a Luz: Toda la culpa es tuya. Me has prefigurado en todos los sentidos. Ella moría de la risa".

Doctora en Ciencias sobre Arte y Licenciada en Historia del Arte, Merino (La Habana, 1943) se consagró a la docencia desde 1966 hasta su fallecimiento, este viernes, y al estudio del arte cubano; con una labor crítica reconocida nacional e internacionalmente.

Durante su trayectoria profesional ocupó diversos cargos como los de Subdirectora Técnica del Museo Nacional de Bellas Artes, directora del departamento de Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, donde se desempeñó como vicedecana de Investigación y Postgrado y en la Biblioteca Nacional José Martí.

Como autora, destacan sus títulos "Arte en Cuba 1902-1958", "La pintura y la ilustración: dos vías del arte moderno en Cuba". Su último libro "Jorge Mañach ¿crítico de Arte?", fue publicado este año.

Merino Acosta participó en numerosos eventos internacionales e impartió impartido cursos y conferencias en universidades de Francia, España, Honduras, Puerto Rico y el Salvador.