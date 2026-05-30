Fallece destacada editora cubana Silvana Verónica Garriga Caballero

Vídeos relacionados:

Silvana Verónica Garriga Caballero, Premio Nacional de Edición 2010, falleció este viernes en La Habana a los 71 años de edad, según anunció el Instituto Cubano del Libro (ICL).

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad de La Habana, Garriga Caballero consagró más de cuatro décadas a la edición, la investigación y la promoción del libro cubano, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes del ámbito editorial contemporáneo en la isla.

Su trayectoria profesional estuvo vinculada a dos instituciones fundamentales del sector: la Editorial Letras Cubanas, donde trabajó desde 1979 hasta el año 2000, y posteriormente el sello Ediciones Boloña, perteneciente a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, del cual fue editora principal.

Silvana Verónica Garriga Caballero recibiendo premio de Edición

El ICL destacó que desde esos espacios contribuyó «a la publicación de títulos de alta complejidad temática y técnica, y formó a varias generaciones de editores».

Como editora, llevan su impronta obras de autores indispensables para la cultura cubana, entre ellos Zoila Lapique, Eusebio Leal, Rigoberto Menéndez, Leonardo Acosta y René Vázquez.

Muchos de los títulos que editó fueron reconocidos con premios como el de la Crítica, el de la Academia Cubana de la Lengua y el Catauro.

El Premio Nacional de Edición, máximo reconocimiento del sector editorial cubano otorgado por el ICL, le fue concedido en 2010 por el conjunto de su obra y su contribución al desarrollo de la edición en Cuba.

El fallecimiento de Garriga Caballero se suma a una serie de pérdidas recientes de figuras culturales cubanas de primera línea. En marzo pasado falleció el intelectual cubano Pedro Juan de la Portilla, y en 2022 murió el etnólogo Rogelio Martínez Furé, también Premio Nacional.

El Ministerio de Cultura de Cuba extendió «sinceras condolencias a familiares, discípulos y amigos de la relevante editora cubana».

Según el ICL, Garriga Caballero «consagró su vida a la edición, la investigación y la promoción del libro cubano, convirtiéndola en una de las figuras relevantes del ámbito editorial contemporáneo en el país», una valoración que resume el peso de una carrera que dejó huella profunda en generaciones de editores y en el patrimonio literario de la isla.