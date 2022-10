Youtuber cubana Clau Tropiezos cuenta cómo fue estafada con compra de pasajes falsos a Nicaragua

La youtuber cubana Clau Tropiezos Foto © YouTube/Screenshot-Clau Tropiezos

La youtuber cubana conocida como Clau Tropiezos denunció que ella y su pareja fueron estafados por dos cubanos recién llegados a EE.UU. que les robaron 6 mil dólares por la compra de dos pasajes falsos a Nicaragua.

La misma mañana del día en que debían partir, después incluso de despedirse de sus familias, les llegó un mensaje del presunto estafador diciéndoles que el pasaje no existía. A fuerza de insistencia y amenazas en los días siguientes consiguieron recuperar solo 2 mil dólares de los 8 mil que habían pagado por dos boletos.

“Cubanos que me están viendo, no se dejen llevar por el desespero. Existen muchas malas personas estafando, aprovechándose de las necesidades de uno. No caigan. Compren su pasaje con una aerolínea que exista. No caigan en la misma estupidez que caí yo ni porque te hablen maravillas de la persona, porque mira lo que puede pasar", advirtió Claudia en un video publicado en su canal de YouTube este miércoles.

"Aguanten lo que puedan aguantar, pero hagan las cosas bien, porque al final la necesidad nos está cegando, y nos hace hacer esto, perderlo todo”, añadió.

Aunque la estafa se remonta a abril, Clau Tropiezos confiesa que no ha sido hasta ahora que ha tenido fuerzas y se ha sentido segura de hacer la denuncia de los presuntos implicados, cuyas identidades difundió con la intención de que no sigan haciendo daño.

“Nunca fui capaz de hablar de esto porque no superaba lo que me pasó y ojalá que este video llegue a algún familiar tuyo, llegue a tu madre, llegue a tu hermana, lo vean tus hijos el día de mañana y vean cómo le resing.... la vida a paisanos tuyos que pasaban la misma necesidad que seguro pasaste tú aquí”, dijo la joven de 27 años.

En su pormenorizado relato, Clau explicó que inicialmente el pasaje era un vuelo directo para Nicaragua el 2 de abril, pocos días después les dijeron que era con escala en Venezuela pero que no se preocuparan, que todo iría bien.

Sin embargo, al tener el pasaje en sus manos descubrieron que no era para el 2 sino para el 5, lo que también generó discusiones con la mujer que sirvió de intermediaria a la venta y con el propio dueño del “negocio”, identificado por Clau como “Maikel”.

Finalmente, en la madrugada del mismo 5, se enteraron del engaño. La explicación que les dieron fue que era un vuelo charter, y que estos si no se llenan no salen y no devuelven el dinero. Tras amenazar al responsable de la estafa, fue cuando apenas consiguieron la devolución de 2 mil dólares.

Además de la explicación de cómo fueron engañados, Clau explicó el trabajo que ella pasó para reunir el dinero, resultante en su caso de un préstamo y de la venta de todos sus bienes personales que, tras la estafa, ha debido ir recuperando poco a poco.

“Es increíble cómo el propio cubano se aprovecha de la necesidad de sus paisanos y caen en esta asquerosidad. Dejaron a dos personas sin un sueño, desnudas, sin un peso en el bolsillo”, sentenció la joven.

“Me estafaron 6 mil dólares y me estafaron mi dignidad, mi tranquilidad, la mía y la de mi familia y la de Niro, y la de la familia de Niro”, añadió en referencia a su pareja, que también fue víctima de la estafa.

La joven asegura que no cejará en su empeño de abandonar el país y que quizás logre irse por otra vía más barata y más segura. No obstante, admite que aunque la vida ha dado muchas vueltas a su favor, lo cierto es que nada borrará todo lo que perdió.

“Vivo en un país que esta sufriendo, vivo en un país lleno de jóvenes desilusionados, cuyo único sueño es partir de su propio país, vivo en un país donde las personas están vendiendo hasta lo que no tienen para irse de él", subrayó, y afirmó que en ningún caso sueña con un futuro en la isla.

"Cuba se quedó estancada en el tiempo. Todos los que la dirigen la han hundido", aseguró, y afirmó que no se queda en Cuba luchando por su libertad, como piden muchos desde fuera del país, porque no quiere acabar en la cárcel.

"Pedir mi libertad no puede significar terminar detrás de una cárcel y matar a mi madre de un infarto. Yo me siento libre cuando hago mis videos, porque yo digo lo que pienso, hago lo que pienso y corro riesgo por ello", acotó.

"Yo voy a salir adelante, voy a salir de este país, voy a ser feliz, no se preocupen. En estos meses he podido recuperarme. Estoy llena de sueños. Me hicieron daño pero no me van a parar", concluyó la joven, quien dijo que no quiere que le cojan lástima y que solo espera que los dos estafadores se arrepientan de lo que le hicieron.

A mediados de agosto, un video de Clau Tropiezos -quien cuenta con más de 25 mil suscriptores en YouTube- se viralizó por su emotiva descripción de la realidad de Cuba, marcada por la pobreza material y espiritual de un país que, según describió entonces, ha acabado con su juventud.