Militares Objetores de Conciencia condenan represión a civiles tras protestas pacíficas

Militares cubanos Foto © Granma / Germán Veloz Placencia

El movimiento Militares Cubanos Objetores de Conciencia (MOC) llamó a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) a posicionarse junto el pueblo y no reprimir las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en distintos puntos de la geografía cubana.

El mayor Viriato Pérez Soto, en nombre de MOC, identificó como causa principal del desastre nacional cubano en la "oligarquía mafiosa" que se aferra al poder y controla la economía del país, enriqueciéndose a través de la corporación GAESA.

"Mientras, da la espalda a los anhelos y necesidades básicas de la población", apuntó.

Pérez Soto señaló a ese grupo que se mantiene al frente del poder político y económico en Cuba como el único responsable de la ola de protestas que desde hace meses tienen lugar en el país y que tras el paso del huracán Ian se agudizaron, fundamentalmente en La Habana.

"Las FAR y el MININT deben poner sus armas del lado del pueblo, la brutal represión que han desencadenado contra las protestas es criminal e ilegal", abundó.

Para los MOC, los uniformados de Cuba no deben actuar como si fueran un ejército mercenario al servicio privado de una oligarquía, sino defender al país y el pueblo apelando al derecho a la rebelión.

"Su deber es proteger la seguridad nacional de los riesgos que suponen los vínculos internacionales de cooperación con elementos criminales y terroristas de otros países, como Venezuela y Rusia. El deber de los militares cubanos es defender la soberanía del pueblo, no los intereses mezquinos de esta lacra de parásitos", destacó el mayor Pérez Soto.

Los MOC también enviaron un mensaje a los países democráticos que se conmueven con la desgracia del pueblo cubano, recordándoles que su primer debe es ayudarlos a liberarse de la opresión y no suplicarle a los opresores que traten mejor a los ciudadanos, a cambio de retirarle sanciones y ofrecer ayuda humanitaria.

Sobre este aspecto, Pérez Soto defendió que toda ayuda que se le ofrezca a los cubanos debe cumplir los estándares internacionales reconocidos, como la distribución a través de instituciones independientes y creíbles, reconocer el origen de las donaciones y que no sean comercializadas.

"Debemos ser parte de una iniciativa de concertación civil-militar para la salvación nacional que ponga fin a esta pesadilla; libere a los presos políticos; restablezca el respeto a todos los derechos humanos y la propiedad privada; y convoque a unas elecciones libres", propusieron.

Asimismo, recordaron que sin derechos humanos, democracia, libertad y un Estado de derecho será imposible salir de la miseria que sufre el pueblo cubano.

El comunicado del movimiento Militares Cubanos Objetores de Conciencia se ha pronunciado en varias oportunidades en contra de la represión de los uniformados contra civiles, fundamentalmente tras las protestas del 11J, cuando usaron el ejército para reprimir a los manifestantes.