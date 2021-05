Militares objetores de conciencia rechazan amenazas del gobierno contra cubanos

General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz Foto © Captura de vídeo America TV

El Movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC), encabezado por el General de Brigada (r) Rafael del Pino Díaz rechazaron este lunes las amenazas contra los cubanos, vertidas por un alto funcionario del Tribunal Supremo Popular en un reciente programa de televisión y reiteraron el llamado a sus compañeros de armas para que no disparen contra el pueblo.

El fiscal José Luis Reyes Blanco, jefe de departamento en la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR) amenazó a cubanos en un espacio de la televisión oficialista, invocando el artículo 4 de la Constitución, que establece el uso de las armas para combatir a los opositores al socialismo.

"Nadie va a cambiar el socialismo, porque ellos ya lo derribaron para establecer un estado mafioso. Sin anunciarlo ni reconocerlo, derrocaron el orden socialista", expresó la declaración del MOC.

El socialismo era un estado totalitario estalinista, represivo y policíaco, pero para sostenerse usaba una parte de los subsidios soviéticos para cumplir -aunque fuese malamente- con algunos compromisos sociales, como empleo, canasta subsidiada, educación y atención médica, recordaron los ex militares objetores de conciencia.

Aquel estado lo remplazaron con un nuevo estado mafioso, igualmente represivo, donde toda riqueza va parar a manos de quienes controlan GAESA, mientras insultan a los cubanos, sugiriéndoles que sálvense si es que pueden; añadió el MOC.

Según lo establecido en el Artículo 4 de la Constitución, ¿es nuestro derecho y deber sacarlos del poder por haber subvertido el orden constitucional?, cuestionaron los ex militares, que rechazaron el uso de armas contra cubanos para defender a un estado mafioso.

"Nadie en su sano juicio quiere abrir la caja de Pandora de la violencia en Cuba, pero esta élite mafiosa parece empeñada, con su soberbia y estupidez, a empujar a la sociedad cubana a ese precipicio. La violencia no es buena partera de la Historia. Muy a menudo trae al mundo nuevos monstruos después de abortar procesos más prometedores. Lo que quieren los cubanos es ¡Patria y Vida!", subrayó el MOC.

A nuestros hermanos de armas, les recordamos que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) no se crearon para servir aun estado mafioso y que no deben obedecer órdenes criminales y anticonstitucionales. "¡No se embarren con la sangre del pueblo!", concluyó la declaración suscrita, además del general Del Pino, por el Teniente (r) Ángel Madrazo Giro, ex oficial de la Brigada especial del Ministerio del Interior y los Tenientes Coroneles (r) de las FAR, Máximo Ruiz Matoses, Mario Riva Morales y Alfredo Lima Pérez, ex piloto de Fidel Castro Ruz.

Hace 15 días, la pentarquía de ex militares cubanos expresó su solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que permanece hospitalizado en La Habana, bajo una fuerte custodia policial, que impide las visitas de amigos y simpatizantes del Movimiento San Isidro.

En abril, el MOC alertó que los relevos en la cúpula militar buscan evitar una rebelión de altos oficiales contra el castrismo.