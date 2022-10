Joven manifestante del 11J Rowland Castillo ingresa a prisión

El joven manifestante del 11J Rowland Castillo ingresó el pasado jueves a la prisión Jóvenes de Occidente para cumplir una condena de 5 años de internamiento con trabajo forzado.

“Ayer Rowland Castillo entró en la prisión de Jóvenes de Occidente para cumplir los 5 años de internamiento con trabajo forzado y adoctrinamiento por su participación en las protestas del 11J. Es el caso de muchos jóvenes y menores de edad. Ninguno fue nunca realmente liberado”, informó el viernes en Twitter la activista Carolina Barrero.

Desde finales de septiembre trascendió que Castillo, apresado tras participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en la barriada de Toyo, La Habana, y liberado en mayo de este año, debía volver a la prisión Jóvenes de Occidente antes de ser trasladado a la Correccional con Internamiento donde deberá permanecer cinco años.

De no haberse presentado el 6 de octubre “sin causa previamente justificada” -según aseguraba el requerimiento de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana- Rowland Castillo tendría que cumplir la sentencia de 18 años de privación de libertad originalmente impuesta.

En el Centro Correccional Castillo, realizará labores de la agricultura, según el documento judicial, donde le recomiendan que concurra llevando consigo “toalla, sábana, un cubo, ropa apropiada para la labor que desempeñará, utensilios y productos de aseo personal, etc., con vistas a que garantice sus mejores condiciones de vida ya que el centro no se las puede facilitar”.

“Prisión, trabajo forzado y adoctrinamiento, así castiga el régimen la voluntad de cambio democrático de los jóvenes, ampliamente expresada en las protestas de 2021 y 2022. No habrá un lugar donde no lo denunciemos, no habrá hora del día en que no hagamos por su libertad. No habrá manera de reconocerles tamaño valor”, opinó, en ese entonces, Barrero, quien ha estado muy al tanto del caso de este joven.

Rowland Castillo, con 17 años al momento de su detención, es uno de los menores de edad penados con hasta 10 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021, durante las manifestaciones populares contra el gobierno cubano en más de 60 ciudades del país, incluida La Habana.

En mayo, Rolando Castillo, padre de Rowland, fue condenado a dos años de prisión mediante un juicio exprés sin abogado defensor y con un aviso de apenas dos horas. Rolando realizó varias directas en redes sociales denunciando la injusticia con su hijo.

La madre de Rowland Castillo, Yudinela Castro Pérez, por su parte, es paciente de cáncer, cuida a su nieto de dos años y ha sido víctima del acoso sostenido de agentes de la Seguridad de Estado por reclamar la libertad de su hijo, lo que le provocó una profunda depresión y un intento de suicidio en marzo de este año.

La Seguridad del Estado trató de vincular a Yudinela Castro Pérez con unos carteles que contenían consignas antigubernamentales, en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, por lo que estuvo presa 15 días con intensos interrogatorios.