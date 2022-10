Sacerdote cubano denuncia vandalismo contra iglesia católica en Madruga

El sacerdote cubano Kenny Fernández denunció actos de vandalismo contra la sede de la iglesia católica en Madruga, Mayabeque, con la complicidad del régimen.

El padre denunció en Facebook que el pasado 10 de octubre la instalación amaneció con el frente lleno de escombros, que habrían sido depositados allí para “manchar el honor de la Iglesia Católica”.

Fernández, un crítico del régimen cubano, afirmó que desconoce quienes son los autores de “estas deshonrosas acciones”, pero sabe que actúan con la complicidad del gobierno, “los mismos que están pidiendo 20 años de cárcel para uno o varios jóvenes de Madruga por supuestamente poner cárteles contra el PCC”.

Ellos “son los que permiten que la Iglesia Católica sea deshonrada de esta manera”, “los que no permiten basura frente a la sede del PCC, pero sí en el frente de la Iglesia”, agregó.

Post del Padre Kenny Fernández. Facebook

Cuestionó que “los mismos agentes que me vigilan día y noche” –por sus críticas al régimen cubano– ahora dicen que “no saben quién es el autor de esta deshonra”.

“Si alguien quiere conocer la cara real de las relaciones humanas Estado-Iglesia Católica en Cuba, nada más mire la foto”, dijo en su post de Facebook, junto a la imagen del recinto vandalizado.

Desde hacía varios días el padre Kenny venía denunciando que tiraban basura frente a la Iglesia, como posible represalia del régimen por sus recientes declaraciones contra la detención de los manifestantes pacíficos en el país.

El sacerdote condenó la represión y la violencia ejercidas contra el pueblo durante las recientes protestas pacíficas y afirmó que a quienes piden reclamos justos no se les golpea.

“Si golpeas al pueblo que pide reclamos justos, y si tú eres parte del pueblo, te estás golpeando a ti mismo”, alegó el religioso cubano durante una transmisión en Facebook, donde expresó su solidaridad con los cubanos agredidos y reprimidos durante las jornadas de protestas y les aseguró que no están solos, pues muchos están orando por ellos.

Fernández también manifestó el pasado mes su oposición al nuevo Código de las Familias que promovía el régimen, y afirmó que no creía en el matrimonio igualitario.

En enero pasado los seguidores del régimen cubano también vandalizaron la casa parroquial del sacerdote Rolando Montes de Oca, ubicada en el municipio camagüeyano de Vertientes.

Los agresores lanzaran un total de 10 huevos contra la fachada del inmueble, ante lo cual el católico, a quien dejaron un mensaje donde lo calificaban de “gusano asqueroso”, subrayó: “ni me atemoriza, ni me pone odio dentro, tampoco me desanima. “Quien lanza huevos, calumnias u odio en cualquier modo será, como todos, bienvenido a la Iglesia, que es la casa de TODOS, especialmente de los pecadores. Por mi parte, tengo mucho que ofrecer de parte de Dios”.