Gigante cervecero AB Inbev inicia pleitos contra Bavaria por violar su acuerdo de exclusividad en Cuba

El mayor productor de cerveza del mundo, AB Inbev, inició este martes un proceso legal contra Holanda Bavaria por violar el acuerdo de exclusividad que tiene suscrito con Cuba.

El pleito se originó por la decisión de la cervecera holandesa de construir una cervecería en Cuba, algo que molestó a la empresa belgo-brasileña AB Inbev.

La decisión de Swinkels Family Brewers, de Lieshout -la cervecera de Bavaria Bier-, de construir una cervecería en Cuba llegó al Tribunal de Distrito de Brabante Oriental. Ahora se enfrenta a una demanda del gigante cervecero, que le exige una compensación.

Swinkels Family Brewers es una empresa familiar, conocida por la marca de cerveza Bavaria. En los últimos años, según RTL NIEUWS, la empresa ha crecido a través de adquisiciones de cervecerías artesanales como Palm, De Molen y Uiltje, y muestra interés por una cervecera etíope.

Con 1,800 empleados y una facturación de 836 millones de euros, Swinkels Family Brewers es un jugador modesto a nivel internacional. Desde 1980, la empresa exporta cervezas a Cuba, pero la decisión de participar en la construcción de una cervecería en Cuba ha afectado el acuerdo de exclusividad que AB Inbev tiene en la Isla.

Sin embargo, según el citado medio, el año pasado aparecieron informaciones indicando que los holandeses estaban desarrollando una marca de cerveza para el mercado cubano junto con el fabricante de ron y jugo Cuba Ron. Esa marca, Parranda, ya se ha establecido legalmente.

Constituida en noviembre de 1993, Cuba Ron es la organización que integra las principales y más tradicionales fábricas de bebidas espirituosas en la Isla. Produce, comercializa y exporta rones y otras bebidas alcohólicas. Por su parte, según cubatechtravel.com, Swinkels Family Brewers Spain es una empresa familiar independiente conocida principalmente por sus marcas Bavaria, 8.6, Hollandia y La Trappe, entre otras.

Tras el comunicado del Tribunal de Distrito de Brabante Oriental, se ha sabido que la cervecera holandesa tiene una participación del 60 por ciento en la empresa mixta Cervecería Cubana a través de su filial española. La empresa mixta está levantando la factoría cervecera en la Zona Especial de Desarrollo (ZED) del Mariel.

Sin embargo, los planes cubanos de la cervecera holandesa son observados con consternación por AB Inbev. Con una facturación de más de 54 mil millones de dólares y 169.000 empleados, esta es la cervecera más grande del mundo, y está enojada con el acuerdo de la filial español de Bavaria con las autoridades cubanas.

AB Inbev es conocida en los Países Bajos por marcas como Hertog Jan, Jupiler, Leffe y Bud. A través de una empresa mixta con una empresa estatal cubana, el gigante cervecero opera desde hace años en Cuba, con una cervecería en Holguín y las marcas Bucanero y Cristal.

En 2002, el gobierno cubano otorgó a la empresa el derecho exclusivo de fabricar y vender cerveza en Cuba durante 30 años. Pero en 2019 revocó esta exclusividad, lo cual llevó al gigante cervecero a iniciar un proceso de arbitraje ante los tribunales.

Mientras litiga la decisión de las autoridades cubanas que afectan su acuerdo de exclusividad, AB Inbev ha presentado una demanda contra Swinkels Family Brewers por actuar de manera ilegal al aprovecharse de la violación del derecho de exclusividad por parte del gobierno cubano.

Según AB Inbev, Swinkels no debería haber llenado el vacío creado por la supuesta infracción de sus derechos exclusivos. Ante la justicia holandesa, el gigante cervecero exigió el cese de las actividades de Swinkels.

La demanda plantea una sanción de 25.000 euros diarios mientras Swinkels no desista de sus planes, además de una indemnización de cuantía desconocida. No obstante, el tribunal de Brabante Oriental dice que no es competente para pronunciarse sobre este caso, porque se trata de una decisión del estado de Cuba.

Swinkels Family Brewers dice que no tiene nada que agregar al caso o al fallo. Por su parte, AB Inbev no respondió a una solicitud de comentarios que le hizo llegar el medio holandés.