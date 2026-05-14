Exempleados de Spirit interponen demandan: ¿Qué exigen a la aerolínea?

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Un grupo de exempleados de Spirit Airlines presentó una demanda colectiva contra la aerolínea en la corte de bancarrota, alegando que fueron despedidos sin el aviso previo exigido por la ley federal y que aún no han recibido salarios ni beneficios que les corresponden, informó Telemundo 51.

Muchos de los demandantes son residentes del sur de Florida.

La acción legal se presentó el 12 de mayo y se tramita como demanda colectiva ante el tribunal de bancarrota, dado que Spirit ya se había acogido previamente a la protección del Capítulo 11.

La demanda sostiene que la aerolínea violó la Ley de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores de 1988, conocida como Ley WARN, que obliga a los empleadores con 100 o más trabajadores a notificar con 60 días de antelación cualquier cierre masivo.

El abogado Eric Lechtzin, quien representa a los exempleados, explicó el alcance de la reclamación: "Estamos demandando, en primer lugar, por 60 días de salarios no pagados, lo que esencialmente es una penalidad por no haber dado aviso antes del cierre de la compañía bajo la Ley de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores de 1988".

La demanda no se limita a los salarios. Lechtzin detalló que también busca recuperar beneficios laborales completos.

"Además de los 60 días de salario, también estamos buscando 60 días de beneficios para los empleados, lo que incluiría la continuación de cobertura médica, contribuciones para el retiro, ese tipo de cosas y finalmente estamos tratando de recuperar vacaciones y tiempo de enfermedad acumulados y no utilizados", detalló.

El cierre de Spirit se produjo de forma abrupta el 2 de mayo a las 3:00 am, cuando la aerolínea canceló la totalidad de sus vuelos tras el fracaso de un rescate gubernamental de 500 millones de dólares negociado con la administración Trump.

El colapso dejó a cerca de 17,000 empleados sin trabajo de un día para otro, y el seguro médico de todos ellos expiró ese mismo día.

El impacto en el sur de Florida fue especialmente severo. Más de 3,260 trabajadores perdieron sus empleos en los condados de Broward y Miami-Dade: 2,529 en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, 551 en el Spirit Support Center de Dania Beach y 181 en el Aeropuerto Internacional de Miami.

En todo el estado de Florida, los despidos superaron los 4,850 trabajadores, según avisos oficiales presentados ante FloridaCommerce el 6 de mayo.

Lechtzin subrayó la angustia que viven muchos de sus representados ante la pérdida repentina de cobertura médica: "Me dicen que tienen condiciones médicas crónicas o familiares con condiciones médicas y no saben qué van a hacer con la cobertura médica. Están buscando desesperadamente una ayuda".

El abogado también advirtió que la demanda podría ampliarse si los pagos finales pendientes no se resuelven. Spirit se había declarado en bancarrota en noviembre de 2024 y nuevamente en agosto de 2025, acumulando pérdidas superiores a 2,500 millones de dólares desde 2020.

El alza del 95 % en el precio del combustible de aviación, derivada del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán iniciado el 28 de febrero de 2026, fue uno de los factores que precipitó el colapso definitivo.

La aerolínea no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

Lechtzin resumió la magnitud del problema con una cifra contundente: "Tenemos a 17 mil personas que ahora están desempleadas y sin beneficios médicos, y están luchando por salir adelante".