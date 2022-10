Fallecido poeta José Rolando Rivero figura entre firmantes de carta de la UNEAC

El fallecido poeta avileño José Rolando Rivero figura entre los firmantes de la carta de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) que niega la represión en la isla tras las más recientes protestas en el país contra la pésima gestión gubernamental ante el agravamiento de la crisis energética en el país, según denuncia trascendida en redes.

“Es más que indignación lo que he sentido al encontrar en La Jiribilla el nombre de mi amigo José Rolando Rivero, fallecido el pasado 12 de septiembre, al pie de la nauseabunda carta publicada el pasado 5 de octubre”, expone en Facebook este martes el escritor Heriberto Machado.

“Me consta que en vida jamás la hubiera firmado. Una de sus frases más conocidas era: ‘Yo solo firmo mis libros”, añadió Machado en su denuncia, tras compartir una captura de pantalla donde se ve claramente el nombre del poeta fallecido entre los firmantes del mensaje de la UNEAC publicado en la revista oficialista La Jiribilla.

Facebook/ Heriberto Machado

Este lunes, también el músico cubano Roberto Carcassés negó que él o su padre hayan firmado esa reciente declaración de la oficialista UNEAC.

“Ni yo ni mi papá hemos firmado esa carta”, aseguró el director del grupo Interactivo en respuesta a un usuario que lo cuestionó en su perfil de Facebook por aparecer el nombre de su papá entre los firmantes que respaldan al régimen.

En esa misma jornada, además, más de un centenar de artistas e intelectuales respondieron al pronunciamiento de la UNEAC, en una declaración, enviada a la redacción de CiberCuba, en la que ilustraron la crisis actual de la economía cubana, la pésima gestión gubernamental y las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

Asimismo, en la misma tildaron de incoherentes a escritores, historiadores e investigadores por pretender enmascarar la violencia institucional que ellos mismos padecieron y por criminalizar las demandas del pueblo que un día defendieron.

En la última semana, también, el crítico de cine cubano, Juan Antonio García Borrero, expuso públicamente las razones de su negativa para firmar esta declaración de la UNEAC, tras considerar que el documento “posterga una vez más la hora de ese debate nacional que tanto necesitamos, un debate que nos ayude a entender la esencia de esta crisis que vive en la actualidad la nación”.

También, argumentó, que “aunque sea real lo que apunta el documento en lo circunstancial, se está dejando a un lado lo que a mi juicio resulta clave para comprender el porqué de las protestas ciudadanas, por ejemplo, y es la acumulación sistemática de no respuestas a los problemas que se han estado planteando durante décadas”.

El humorista Ulises Toirac se pronunció también contra este mensaje y aseguró que le daba vergüenza leer algunos nombres de artistas que respeta entre los firmantes de la referida carta.

"Hay una carta circulando que afortunadamente (y era obvio) no me pidieron firmar, que contiene en cada párrafo inexactitudes, contradicciones, ambivalencias, omisiones veladas y/o mentiras flagrantes. Da vergüenza leer los firmantes, a algunos de los cuales sigo respetando como artistas pero que considero no se apegan a algo simple: la verdad", escribió Toirac en su cuenta de Facebook.

El humorista resaltó que quienes salieron a las calles "son pueblo y no salieron a agredir, salieron a gritar su frustración, su miedo y sus carencias".

"No se puede pedir amor con estacas y botas. No se puede pedir confianza cuando es infinita la manera en que la malgastan. No se puede hablar de ideales cuando su supervivencia se basa en la fuerza de la imposición y la imposición de la fuerza", apuntó.

Entre los firmantes de la carta de la UNEAC, titulada Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a colegas de otros países, figuran Frank Fernández, Corina Mestre, Miguel Barnet, Amaury Pérez Vidal, Augusto Blanca, Verónica Lynn, Flora Fong, Guido López Gavilán, Pancho Amat, Raúl Torres, Magda Resik, Buena Fe, Arnaldo Rodríguez, Abdiel Bermúdez, Lázaro Manuel Alonso, Ciro Bianchi y Alden Knight, entre otros.