Arnaldo Rodríguez cierra filas con el régimen cubano en campaña política de firmas lanzada por el PCC

El artista cubano Arnaldo Rodríguez defendió este viernes su adhesión a la campaña oficialista "Mi firma por la patria" durante un acto celebrado en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en La Habana, al calificar su gesto como la expresión de un compromiso con la patria, con la nación.

De acuerdo con el reporte del canal oficial Cubavisión Internacional, el acto reunió a intelectuales, artistas y trabajadores de la cultura bajo la consigna de reafirmar la soberanía nacional y el apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario "Girón es hoy y es siempre".

Rodríguez justificó su firma, a propósito del actual contexto político. "Esta firma es la expresión de un compromi con la Patria, con la nación, en medio de un momento de tensión también donde hemos sido amenazados como isla. Y yo creo que los artistas e intelectuales que juegan un rol tan importante en la sociedad estemos firmando ahí, pues muestra el nivel de compromiso que hay más allá incluso de las ideologías, de las posiciones políticas", defendió.

Por su parte, la pintora Diana Balboa afirmó que la iniciativa "trasciende las posiciones políticas" y la definió como "un deber de civilidad, de ciudadanía, de amor a la patria".

El acto contó con la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso; la presidenta de la Uneac, Marta Bonet; y el presidente de honor de la organización, Miguel Barnet.

La campaña fue lanzada por el Partido Comunista el 19 de abril, con motivo del aniversario 65 de la Batalla de Playa Girón.

El gobernante Miguel Díaz-Canel fue el primero en firmar, el 20 de abril, en el Museo Memorial de Ciénaga de Zapata, Matanzas, momento cuando declaró que la revolución cubana "jamás negociará sus principios".

Aunque el régimen presenta la iniciativa como un movimiento espontáneo de la sociedad civil, se organiza desde las estructuras del Comité Central del PCC a través de centros de trabajo, universidades y organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución.

La campaña ha generado un rechazo masivo entre cubanos dentro y fuera de la isla. Se han denunciado presiones y coacciones para obtener firmas, con amenazas del tipo "o firmas o tú sabes lo que te espera". Vecinos de Cárdenas se resistieron colectivamente a firmar pese a las presiones.

El activista José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), llamó públicamente a no firmar, al calificar la campaña como una muestra de apoyo a los opresores.

Analistas independientes califican la iniciativa de cortina de humo para desviar la atención de una crisis económica que incluye una contracción del PIB del 23% desde 2019, apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas.

Mi firma no es para sostener dictaduras, ni gobiernos eternos, ni apellidos en el poder. Mi firma es por la gente", declaró una de innumerables cibernautas que, mediante las redes sociales, han mostrado su desacuerdo con la iniciativa política, al tiempo que han cuestionado la legitimidad del régimen en la isla.