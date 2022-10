Ulises Toirac sobre carta de la UNEAC: "Da vergüenza leer los firmantes"

El humorista Ulises Toirac dijo que le daba vergüenza leer algunos de los nombres de artistas que respeta entre los firmantes de una carta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) que niega la represión tras las protestas masivas recientes en La Habana.

"Hay una carta circulando que afortunadamente (y era obvio) no me pidieron firmar, que contiene en cada párrafo inexactitudes, contradicciones, ambivalencias, omisiones veladas y/o mentiras flagrantes. Da vergüenza leer los firmantes, a algunos de los cuales sigo respetando como artistas pero que considero no se apegan a algo simple: la verdad", escribió Toirac en su cuenta de Facebook.

Facebook / Ulises Toirac

El humorista resaltó que quienes salieron a las calles "son pueblo y no salieron a agredir, salieron a gritar su frustración, su miedo y sus carencias".

"No se puede pedir amor con estacas y botas. No se puede pedir confianza cuando es infinita la manera en que la malgastan. No se puede hablar de ideales cuando su supervivencia se basa en la fuerza de la imposición y la imposición de la fuerza", apuntó.

Entre los firmantes de la carta de la UNEAC, titulada Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a colegas de otros países, figuran Frank Fernández, Corina Mestre, Amaury Pérez, Augusto Blanca, Verónica Lynn, Flora Fong, Guido López Gavilán, Pancho Amat, Bobby Carcassés, Raúl Torres, Magda Resik, Buena Fe, Arnaldo Rodríguez, Abdiel Bermúdez, Lázaro Manuel Alonso, Ciro Bianchi y Alden Knight, entre otros.

El crítico de cine cubano, Juan Antonio García Borrero, expuso públicamente su negativa de firmar esta declaración de la UNEAC, tras considerar que el documento "posterga una vez más la hora de ese debate nacional que tanto necesitamos, un debate que nos ayude a entender la esencia de esta crisis que vive en la actualidad la nación".

Otros artistas cubanos denunciaron la golpiza y el arresto que sufrieron dos jóvenes durante una manifestación en el Vedado: Frank Artola, de 17 años, y Hillary Gutiérrez, de 26, hijos del actor Frank Artola y que permanecen detenidos en 100 y Aldabó.

Actores como Carlos Massola, Ulyk Anello y Roque Moreno denunciaron desde Cuba la represión ejercida por el régimen para neutralizar las protestas y la insostenible crisis en la que está hundida la isla.