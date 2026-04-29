Trovador espirituano envejece entre la miseria y el abandono institucional

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Una fotografía publicada en Facebook por la escritora y académica Yanetsy Pino Reina ha desatado indignación en Cuba y entre la diáspora: el trovador espirituano José Ezequiel Cardoso, conocido como «Lalito», aparece junto a su esposa Matilde —ambos muy delgados, de avanzada edad— en una habitación con paredes deterioradas, sosteniendo cajas de comida. El contraste con una imagen anterior, donde aparece robusto y con su guitarra, resume en dos fotos el abandono al que el régimen cubano condena a sus creadores culturales.

Lalito es fundador del Trío D'Gómez, agrupación creada en 1994 junto a Carlos M. Gómez y Edelberto Rodríguez con el propósito de rescatar los números antológicos de la trova espirituana y cubana. Reconocido como «Enciclopedia de la Cultura Trovadoresca» y «eterno cronista de la música tradicional espirituana», también fundó el dúo Colonial en 1963 e integró el Trío Cardoso junto a su padre y su hermano Lázaro. Una enfermedad lo apartó de los escenarios, pero su figura siguió siendo referente vivo de la cultura de Sancti Spíritus.

Pino Reina, nacida en Sancti Spíritus en 1977, publicó la denuncia en Facebook con un tono que mezcla dolor e indignación: «En Sancti Spíritus se habla mucho de cultura, se organizan eventos, se entregan reconocimientos y se repiten discursos sobre la importancia de cuidar nuestras tradiciones, mientras en la vida real ocurre algo como esto».

Publicación de Facebook/Yanetsy Pino

La escritora no dejó lugar a ambigüedades al señalar responsables: «Los dirigentes obesos del partido y del gobierno, el presidente de la UNEAC, la señora que dirige la empresa de la música: todos son culpables de este abandono».

Pino calificó la situación como «violencia estructural» y advirtió que se trata de «un abandono que mata lentamente, se instala sin hacer ruido y termina pareciendo normal hasta que alguien decide nombrarlo».

El caso de Lalito no es una excepción. La prensa extranjera expuso apenas dos días antes el abandono generalizado de los ancianos cubanos, en un momento de máxima visibilidad de esta crisis humanitaria.

Una encuesta de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) a 506 jubilados en cinco provincias, publicada el pasado domingo, reveló que el 98,8% percibe abandono institucional y el 99% afirma que su pensión no cubre necesidades básicas. Cuba tiene 1.774.310 jubilados registrados, con una pensión mínima de 1.528 pesos cubanos mensuales —menos de 10 dólares al cambio informal—, y el propio Ministerio de Trabajo admitió en marzo que «no hay recursos para vulnerables».

La UNEAC, fundada en 1961 y señalada como principal responsable de proteger a los creadores, ha sido criticada reiteradamente por su indiferencia ante la precariedad de los artistas mayores. Músicos jubilados de la EGREM protestaron en enero de 2024 por pensiones de apenas 2,000 a 3,000 pesos sin obtener respuesta pública de la organización.

Sancti Spíritus es considerada la segunda provincia más trovadoresca de Cuba, con una tradición que arranca en 1910 con la fundación del primer trío espirituano. Esa historia centenaria es la que el régimen exhibe en ceremonias mientras permite que sus protagonistas vivos envejezcan en la miseria.

El trovador Eduardo Sosa falleció en febrero de 2025 a los 52 años tras un accidente cerebrovascular, otro nombre en una lista que crece. Un anciano graduado de la escuela de arte San Alejandro fue captado vendiendo dibujos en la calle para alimentarse, imagen que resume la misma lógica de abandono.

«No estoy hablando de caridad ni de lástima», escribió Pino Reina. «Estoy hablando de dignidad, de coherencia moral y de respeto por quienes construyeron el prestigio cultural que hoy todavía se presume».