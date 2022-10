Carretilleros y choferes de bicitaxis en Cuba hartos del aumento de multas

Carretilleros y conductores de bicitaxis en La Habana Vieja denuncian el creciente asedio que sufren por parte de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) quienes -según aseguran- estarían aumentando de forma indiscriminada la imposición de multas a los cuentapropistas en contubernio con la Policía.

“¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo estas cosas en este país, con la situación tan crítica que hay, con los problemas tan grandes que tiene este pueblo? Están trabajando para que este Gobierno se caiga porque cada día irritan más al pueblo”, dijo en declaraciones a Cubanet un anciano, chofer de un bicitaxi, que asegura haber sido multado con 500 pesos solo por detenerse unos minutos a saludar a una persona.

“La Policía también se está prestando para eso, para apoyar a los inspectores que están viniendo aquí a meterle multas a la gente, personas que tienen documentos y que pagan sus impuestos. No respetan a nadie”, se quejó el mismo cuentapropista.

El entrevistado considera “injusta y arbitraria” la imposición de la multa por parte de una funcionaria de la Dirección Integral de Supervisión del municipio Habana Vieja, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley para prevenir indisciplinas e ilegalidades.

“A mí esto no me afecta, lo que me afecta es la injusticia, porque si es una multa correcta que me están echando, lo menos que puedo hacer es pagarla, porque las leyes se cumplen en todas partes del mundo, pero esto es injusto y siguen cometiendo injusticias", se quejó.

Otro anciano, en ese caso carretillero, que ha sido multado en más de 10 ocasiones en los últimos meses -la última de ellas por 1,500 pesos- se queja de que los inspectores siempre encuentran la justificación para poner una multa.

En sus declaraciones al citado medio, el cuentapropista explicó que la “represión” con los carretilleros es solo hacia quienes no hacen “negocio con los inspectores”, quienes exigen alta dinero a cambio de dejarlos trabajar en paz.

“Lo único que están dando alimentos al pueblo de cuba son los carretilleros porque el gobierno no da nada ni tiene nada para dar. Ellos son más tiranos que la misma dictadura que había antes”, concluyó otro entrevistado.

Cuestionada sobre el tema, una funcionaria de la DIS del municipio Habana Vieja declaró al citado medio que los inspectores solo cumplen lo que está establecido en la legislación vigente.

Argumentó que en el caso de los bicitaxistas, ellos saben que no pueden estar parados en lugares donde la ley lo prohíbe, y mucho menos hacer piquera. En relación con los carretilleros, explicó que su licencia especifica que deben estar moviéndose y que solo pueden detenerse cuando van a realizar una venta.

El incremento de las multas relacionadas con la venta de productos agrícolas ha dejado al menos un par de noticias luctuosa en los últimos meses.

En mayo, el suicidio de un anciano de 83 años en Las Tunas, excombatiente de Angola, tras haber sido multado con 4,000 pesos por vender viandas en una carretilla y no tener dinero para pagar la sanción, causó profunda consternación entre los cubanos.

En marzo del pasado año fue noticia también el suicidio de un joven en Mayarí, en la provincia de Holguín, tras haber sido multado por la policía con 5,000 pesos por vender productos agrícolas en la calle sin tener licencia para ello.