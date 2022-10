Camilo cumple su promesa y se encuentra con una pequeña fan para darle un abrazo

En más de una oportunidad Camilo Echeverry ha demostrado lo importante que para él es su público a los que llama su tribu, y ahora ha cumplido la promesa que le hizo a una pequeña fan de darle un abrazo.

Fue el propio colombiano quien contó en su Instagram el vínculo que lo une a Amanda, una niña que sin lugar a dudas es una de sus más fieles seguidoras.

“La historia de Amanda nos tocó profundamente porque despidió a su padre en la pandemia, y yo le mandé un video prometiéndole un abrazo. Aquí estaba ella reclamándolo, como debe ser”, escribió el cantante en la publicación junto a un video en el que ambos cuentan lo sucedido.

“Camilo en el video que me mandaste me prometiste un abrazo y un beso. Por eso he venido aquí al concierto para que me lo des”, se escucha decir a Amanda en las imágenes que compartió el cantante.

En ellas la niña lucía una playera con el rostro del esposo de Evaluna Montaner y una pancarta grande en la que se leía: “Soy Amanda, Camilo te quiero”.

Justo una foto con esa pancarta y una carta fue lo que la chica envió a Camilo a través de un miembro de su equipo para pedir su abrazo.

Ante semejante “reclamo”, Camilo llamó por teléfono a la mamá de Amanda para asegurarse cumplir su promesa y ni ella ni sus hijas podían creer que estuvieran hablando con el colombiano.

La emoción de la niña el día que se encontraría con Camilo antes del concierto era enorme, tanto que no paraba de llorar.

En cuanto la reconoció, el intérprete de “Pegao” se bajó de la tarima y corrió al encuentro de la niña para darle el abrazo y el beso prometido.

Como era de esperar, Amanda no se perdió el concierto de su artista y disfrutó de cada una de sus canciones, aunque seguramente nada podrá superar ese abrazo.

El pasado julio, en medio de la gira que promociona su último disco “De adentro pa´ fuera”, Camilo detuvo un concierto en Gran Canaria para abrazar a otra pequeña fan que desde la primera fila lloraba de emoción al poder verlo.

En el primer concierto de esta gira en Monterrey, el cantante protagonizó un lindo gesto al dedicarle toda su presentación y también toda la energía y el amor a una fan que había perdido recientemente a su esposo.

