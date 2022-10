Joven músico cubano llega a Miami tras ser censurado por disco dedicado al 11J

El músico cubano Yaciel Pérez -Yaciel Magno en sus redes sociales- fue censurado en Cuba y despedido de su trabajo por un disco dedicado a las protestas civiles del 11 de julio de 2021.

El joven rapero de Santa Marta, Matanzas, contó en declaraciones exclusivas a CiberCuba que fue expulsado de su trabajo como músico profesional en el Centro Provincial de la Música de Matanzas "Rafael Somavilla" por sus letras contestatarias.

En un interrogatorio con directivos de ese centro, al integrante del grupo de rap "Puro Habano" le prohibieron publicar y divulgar su música en cualquier medio a menos que se retractara de sus declaraciones contra el régimen y de sus canciones donde exhibía la realidad cubana.

Captura de Facebook / Yaciel Magno

“Se acercaba el 15 de noviembre, me hablaron de Yunior García, de mis canciones, me amenazaron, me quitaron los papeles y me dijeron que no podría cantar nunca más a no ser que recapacitara por las cosas que decía en las redes”, expresó el joven matancero, integrante también de la plataforma cívica Archipiélago.

“En una sola reunión dejas de ser profesional, de tener empresa, de tener grupo, no importa que tengas trece años de experiencia”, lamentó Yaciel, quien describió la entrevista como interrogatorio policial donde le exigieron dejar su teléfono antes de ingresar y se desarrolló en un ambiente de tensión.

Con sarcasmo, refirió el rapero, preguntó a las autoridades si volvería a hacer música en caso de recapacitar y le respondieron que si se desconfundía, audicionaba.

Durante los 13 años de carrera, con "Puro Habano" se presentó a tres audiciones en el Instituto Cubano de la Música de las cuales el grupo salió airoso, pues la institución buscaba, en ocasiones, recortar su plantilla o favorecer a quienes ingresaban más dinero, dijo el artista.

Ninguna advertencia, en cambio, imposibilitó a Yaciel de continuar hilvanando letras.

Para el cantante y compositor matancero, el punto de inflexión en su carrera musical lo constituye las protestas sociales del 11 de julio de 2021 cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles para protestar contra el gobierno.

A partir de entonces, expresó, no podía crear otro tipo de música que no exterioriza sus sentimientos.

Yaciel padeció, desde ese momento, la censura y el acoso crecientes de la Seguridad del Estado.

En su entrevista concedida a CiberCuba relató que la persecución policial no se detuvo. Interrogaron a su madre y a él comenzaron a vigilarlo.

A donde se trasladara en su moto eléctrica lo detenían y anotaban su nombre.

“No pude terminar el disco, grabé ocho canciones y las imágenes de un primer video y salí de Cuba el 14 de noviembre para Dubai”, aseguró el músico, quien explicó que se trataba del único país al que podían trasladarse su pareja y él.

En el aeropuerto, además, le retuvieron el pasaporte durante tres horas, revisaron su maleta y contaron su dinero, sin explicación alguna, hasta que una agente, con uniforme verdeolivo, le confirmó sus sospechas: su caso “estaba siendo revisado con La Habana”.

Con su llegada a Miami Yaciel espera publicar su disco y continuar componiendo, aunque “con los pies en la tierra”, pues debe emprender camino como cubano emigrado en Estados Unidos.

Su canción “Confundido”, que integra el disco Once, es un guiño a la retórica oficialista que acusa de confundidos a quienes se manifiestan en contra del régimen.

“No son delincuentes / son artistas, intelectuales, / periodistas, médicos, / cineastas y también marginales / porque si algo bueno tienen / los malos tiempos actuales / es que contra ti se unen / todas las clases sociales”, rezan las letras de la canción detonadora del acoso contra el artista.

La asfixia que experimentan los artistas cubanos que intentar crear al margen del mandado oficialista encuentran a su paso situaciones de prohibición, descrédito a su arte y enfrentamiento a procesos penales.

Como Yaciel, en Cuba muchos creadores se exponen a las reiteradas barreras impuestas por un gobierno en crisis.