Censurado concierto del músico Abel Lescay en La Habana

El gobierno cubano censuró el concierto que el músico y estudiante universitario Abel Lescay, condenado por participar en las protestas del 11J, tenía previsto ofrecer la noche de este viernes en La Habana.

“Nada me hace más triste. Segunda vez que me censuran un espectáculo. Disculpen”, escribió el artista en su perfil de Facebook para anunciar la suspensión del concierto, que llega poco después de que se conociera la sentencia de seis años de privación de libertad por participar en las históricas manifestaciones del 11J.

El concierto de Lescay estaba fijado para este viernes, a las 8 pm en la Casa Amarilla de Línea, en El Vedado.

Más de 200 internautas reaccionaron al post de Lescay y criticaron la decisión de las autoridades. “En las dictaduras el arte es un peligro letal”, “¡Qué clase de ridículos son los censores, los comisarios del arte! Tú vales más”, afirmaron varios foristas.

“Socio, canta, respira y manda tu mensaje de boca en boca como un beso, nadie censura las melodías del alma”, “No pueden con tu luz”, “Ya me extrañaba que lo dejaran dar el concierto con la sentencia dando vueltas, pero ¿sabes lo que más me jode de todo?, que hay delincuentes de verdad que no sólo se siguen presentando impunemente, sino que hasta por televisión nacional los siguen legitimando”, escribieron otros usuarios de la red social.

En un post más reciente Lescay informó además que no podría realizar el concierto en su casa. “No voy a hacer el concierto en el gao. Hay demasiada presión y no me siento bien. Tampoco quiero meter en problemas a mis amigos y a mi familia. Quien quiera ir a tomar y descargar un rato es bienvenido (policías incluidos). Abrazo a todos”, expresó.

La publicación también recibió el respaldo de cientos de internautas. “No hace falta que hagas conciertos mano, somos una pila los que estamos dispuestos a cantar a pulmón tus canciones contigo. Fuerza y palante que usted no está solo. Un abrazo fuerte”, manifestó un usuario.

“Fuerza brother. La mentira tiene patas cortas y tu talento un gran alcance, tu eres grande y más libre que todos esos que han cometido esta injusticia. Fuerza, paz, mucho amor y mucha música”, “Lo entendemos, flaquito. No dejes que te quiten el poder de la empatía. Canta, suena la guitarra, aunque no estemos allí, estamos contigo”, añadieron otras personas.

Poco después subió otro post a su cuenta personal en la que reiteraba que se suspendía todo en Bejucal, Mayabeque, por razones de seguridad personal. El músico pidió a todos sus amigos que compartieran el mensaje.

La sentencia de Lescay, quien estudia en la Universidad de las Artes (ISA), se conoció este 30 de marzo y a partir de esa fecha el artista cuenta con 10 días para apelar a la condena antes de ser detenido por las autoridades. La fiscalía pidió para él una condena de siete años por los presuntos delitos de desacato y desorden público.

Tras su juicio, celebrado en enero de 2022, Hiram Cartaya un artista independiente que participó como testigo de la defensa, aseguró que intentaron presentarlo como un individuo antisocial, a partir de evidencias falsas sobre supuesto consumo de drogas, uso de joyas ostentosas y reuniones con malos elementos.

La madre del joven artista, Isel María Lescay Oliva, pidió este jueves una Amnistía General para todos los manifestantes del 11 de julio que fueron detenidos por el gobierno. Aseguró que su reclamo trascendía su dolor de madre pues se enfrentaba al desatino y a las injusticias que la dictadura comete contra los participantes en el estallido social.

Una semana después de la realización de su proceso penal, Lescay fue detenido a la salida del ISA, cuando se dirigía con unos amigos hacia la playa. La activista Yania Suárez denunció entonces que el arresto había sido violento y que se dirigiría a la quinta estación de policía para conocer sobre la situación del joven músico cubano.