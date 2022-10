Karol G preocupa a sus fans con mensaje tras su último concierto

Subirse al escenario de Pechanga Arena en San Diego para cantar sus éxitos delante de su público no fue fácil para Karol G, según confesó ella misma en un mensaje que colgó en Twitter tras su último concierto.

Después de dar lo mejor de sí misma sobre la tarima, porque eso es lo que merecen sus fans, la Bichota colgó un enigmático tweet en que confesó que el domingo no fue un día fácil para ella. Unas palabras que han desatado las alarmas preocupando a muchos de sus fans, que le han mandado sus mejores deseos a la cantante colombiana de 31 años.

"Hoy no fue un día fácil, hoy subir a cantar no fue fácil. Pero es de bichotas salir y romper el escenario porque no importa qué, ustedes merecen lo mejor de mí siempre. Esta noche ustedes me aliviaron el corazón. Te amo. San Diego, gracias", fueron las palabras que publicó la intérprete de "Provenza" en la red social del pajarito.

Aunque la artista no aclara a que se refiere, sus seguidores se quedaron preocupados por sus palabras y le mandaron mensajes de aliento en estos momentos.

"Te admiro por ser una verdadera Bichota y por siempre tener una sonrisa a pesar de lo que estés pasando", "Le pido a Dios que te de mucha fortaleza vida y salud y que sea lo que sea te recuperes pronto", "¡¡Me dolió el corazón leer esto!! Tí sabes que te amamos y que tu dolor es el nuestro, gracias por hacer que nadie lo notara" o "Mi corazón, sea lo que sea recuerda que todo pasa", son algunos de los bonitos mensajes que le enviaron en respuesta al enigmático tweet.

Desde hace semanas, Karol G está inmersa en su gira Strip Love. Un tiempo en el que también está dando los últimos retoques a su próximo álbum que está próximo a ver la luz. Tan solo una semana atrás, la diva latina compartió unas ardientes fotos posando en bikini para reafirmar lo orgullosa que se siente de su cuerpo y curvas:

