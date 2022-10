Cubano Cortés subirá al box ante Cleveland con tres días de descanso

Foto © New York Yankees/Facebook.

El cubano Néstor Cortés podría convertirse esta tarde en ídolo de la fanaticada de los Yanquis si logra contener a los Guardianes de Cleveland en el quinto y decisivo partido del playoff divisional entre ambas escuadras, al cual el abridor zurdo llegará con apenas tres días de descanso.

Cortés no estaba contemplado inicialmente para abrir el crucial desafío, que iba a efectuarse ayer con Jameson Taillon en el box neoyorquino. Sin embargo, las inclemencias del tiempo forzaron la posposición del encuentro, y el cuerpo técnico encabezado por Aaron Boone decidió encomendarle la salida a su mejor lanzador de la campaña.

En su única aparición en la serie contra los Guardianes, acontecida el viernes, el oriundo de Surgidero de Batabanó laboró cinco episodios de 92 envíos, seis hits, par de limpias, tres boletos e igual número de ponches, y las carreras se las marcaron en los innings cuatro y cinco: la primera, por sencillo de Andrés Giménez, y la otra, por jonrón de Amed Rosario.

En esa oportunidad se fue sin decisión, y los Yanquis sucumbieron 4x2 a la postre.

“Estoy listo para hacerlo. Voy a vaciar el tanque", había dicho Cortés en declaraciones citadas por MLB.com.

En la única ocasión que el siniestro abrió un partido ligamayorista con tres días de descanso (10 de septiembre de 2019), los Tigres de Detroit le marcaron cuatro veces con seis indiscutibles en 2.1 entradas.

En la era del Wild Card, los abridores con tres o menos días de descanso tuvieron balance de 30-47 con efectividad de 4.59.

A modo de recordatorio, lo dejo con la faena paso a paso del cubano en el juego de postemporada versus Cleveland.

1er inning

Empezó en la cuerda floja. Le dieron hits seguidos Steven Kwan y Amed Rosario, pero dominó con autoridad a tercero y cuarto (José Ramírez por la vía del elevado y Oscar González, por la del doble play).

2do inning

De one-two-three con par de ponches.

3er inning

Abrió con boleto a Austin Hedges y luego dominó a los tres hombres siguientes.

4to inning

Ponchó a Ramírez, liquidó a González y permitió hit dentro del cuadro de Josh Naylor. Luego transfitiró a Owen Miller y un sencillo al derecho de Andrés Giménez propició el descuento de los ex Indios. Una nueva base por bolas cuajó los ángulos, y entonces se lució haciendo un fildeo soberbio sobre una conexión de Myles Straw que atrapó in extremis para sacar el out en la inicial.

5to inning

Dominó fácilmente a Kwan, pero Rosario -que solo pegó 11 cuadrangulares en el año- le desapareció la Rawlings por todo el centro del terreno. A continuación dispuso de Ramírez (su récord contra el cubano va de 12-0), soportó imparable de González y se deshizo de Naylor para acabar la entrada.