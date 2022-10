El Yonki vuelve a abrazar a su hija después de tres años

El reguetonero cubano Alejandro Santoya, mejor conocido como El Yonki, volvió a abrazar a su hija luego de tres años sin verse.

El intérprete de "Los 15 de Yakelin" reside desde hace unos años en el sur de Florida y, al parecer, se dio un salto a Cuba a ver a sus seres queridos, principalmente a su pequeña que tanto ha crecido.

En una publicación en sus redes sociales, se ve a El Yonki junto a su hija, abrazados y disfrutando su preciado tiempo juntos.

"Me tocó esperar 3 años para abrazarte, para decirte cuanto te amo, verte sonreír me hizo recordar que soy tan niño como tú, que nadie sabe lo que callan los labios, nadie sabe lo que esconde el corazón de quién ama en silencio...", escribió el cantante junto a las fotos, que acompañó con uno de sus principales éxitos, "Me faltas tú".

El Yonki también destacó que "no podemos renunciar a algo que nos hace tanto bien...correr el riesgo que sea necesario para reencontrarte con tu familia no tiene precio".

"Estoy lleno de fuerzas para luchar por mi mamá, por mi familia y por ti mi reina...".

En septiembre último, la niña cumplió ocho años y su papá, además de felicitarla, le prometió que muy pronto se verían.

El Yonki aprovechó también para darle un abrazo a su padrino de religión, a quien no había visto en seis años y lo sorprendió en su centro de trabajo.

Recientemente, El Yonki y su esposa sufrieron un accidente automovilístico en Miami. La pareja venía en su auto y los chocó una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

El cantante sufrió una contracción en las vértebras de la cervical por el impacto y su esposa una fractura del radio, uno de los huesos del antebrazo.

