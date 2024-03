El Yonki reacciona a las protestas en Cuba: "No más violencia, no más hambre"

Desde Miami, El Yonki se sumó a través de las redes sociales al reclamo de los cubanos que salieron a las calles este 17 de marzo a protestar por la falta de comida y electricidad a gritos de libertad y “Patria y Vida”.

“No más violencia, no más hambre. Cuba merece libertad. Basta que nos traten como animales sin agua, sin electricidad, sin nada, así no se puede vivir”, compartió El Yonki en una publicación en Instagram.

Junto a una foto con una bandera cubana sobre los hombros, el reguetonero cubano escribió un amplio texto reflejando su postura respecto a la situación que se vive en Cuba.

“En cualquier parte del mundo presumo con orgullo mi bandera y haber nacido en Cuba, pero lo que sí me entristece es el sufrimiento de mi pueblo, la violencia y el dolor de un país entero que solo necesita vivir como personas, igualdad de derechos y libertad, con el hambre no se puede, con la sed tampoco y sin libertad no se puede vivir… Viva Cuba Libre”, aseveró El Yonki en su post.

El cantante aseguró que sus palabras son con mucho sentimiento: “Yo sí tengo a toda mi familia en Cuba, a mis vecinos que me vieron crecer y a mis amigos, y todas las veces que he participado en manifestaciones lo he hecho a conciencia no porque nadie me diga lo que tengo que hacer, y arriesgándome porque yo sí tengo que volver a Cuba porque tengo a mi mamá luchando por sobrevivir a una enfermedad muy delicada y me voy a arriesgar todas las veces que sea necesario porque soy de Cuba y amo mi tierra pero no soy ciego”.

Al igual que El Yonki varios artistas cubanos en el exilio respaldaron al pueblo santiaguero y bayamés por la valentía de salir a protestar contra un gobierno que no les provee de las necesidades más básicas y elementales.