Se desvela patrimonio de Ana de Armas y cuánto cobró por sus películas

Ana de Armas está atravesando el mejor momento de su carrera tras el estreno de Blonde, la película de Netflix en la que da vida a la icónica estrella de Hollywood Marilyn Monroe. Este proyecto audiovisual ha puesto a la actriz cubana en el foco y son muchos los que se preguntan cuánto dinero ha ganado a lo largo de su carrera. Una cuestión a la que respondieron en la revista Cosmopolitan, donde recogen de cuánto sería su patrimonio.

Los últimos años han estado cargados de grabaciones y estrenos para Ana de Armas y algunas de las últimas películas en las que ha aparecido la actriz de 34 años son Deep Water (Aguas profundas), No time to die (Sin tiempo para morir), The Grey Man (Hombre gris) o Blonde (Rubia). Pero, ¿cuánto ha cobrado por ellas?

Por el film Deep Water, en el que comparte pantalla con su ex Ben Affleck, estiman que habría recibido 700 mil dólares. Diez veces más de lo que cobró por su papel en No time to die, en la que le habrían pagado 70 mil dólares.

Por su papel en The Grey Man, también de Netflix, la cubana se habría llevado 400 mil dólares. Pero sin duda la película por la que más dinero habría recibido es Blonde. Aunque no se sabe la cifra exacta, se especula que podría haber cobrado un número de siete cifras por la interpretación, teniendo en cuenta que es la protagonista.

Esta producción le está dando muchas alegrías a Ana de Armas más allá de lo económico, y es que está siendo muy elogiada por su actuación a pesar de la controversia que ha desatado la película. De hecho, muchos esperan que esté nominada a los Oscar por su papel como Marilyn Monroe.

El portal Celebrity Net Worth, que se dedica a calcular el patrimonio de los famosos, estima que el suyo sería de 6 millones de dólares. Toda una fortuna que habría amasado desde su juventud, cuando comenzó a dedicarse al mundo de la actuación.

