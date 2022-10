¿Embarazada? Imaray Ulloa juega al despiste con una foto luciendo barriguita

Imaray Ulloa es una de las personalidades cubanas del momento. En sus redes sociales, la actriz acumula millones de seguidores que están pendientes de cada una de sus aventuras y también de los divertidos vídeos de "tóxica" que tanta popularidad le han dado en la esfera virtual. Sin embargo, en su última publicación en Facebook apareció luciendo una notable barriguita. Un posado con el que parece que podría estar embarazada...

En la instantánea, que colgó este lunes aparece luciendo un vestido de flores, sonriente, con los ojos cerrados y sujetándose la barriguita. Acompañando esta sorprendente imagen, comentó: "Saludos tóxicos y tóxicas. Disculpen el retraso, es que tuve un ligero retraso".

Como podría ser de esperar, la fotografía no ha pasado desapercibida entre sus millones de seguidores, que rápidamente comenzaron a dejarle toda clase de comentarios en el tablón. Muchos de ellos coinciden con que se trata de una nueva broma de Imaray Ulloa, puesto que no es la primera vez que desata los rumores de embarazo en sus redes sociales. Además, en otras imágenes recientes que publicó en Instagram aparece sin esa barriguita.

"Ella todos los meses está embarazada y no acaba de parir", "Es otra broma de la hermosa Imaray, ella lo ha dicho que ser mamá no está en sus planes. De ella se puede esperar todo menos un embarazo", "La maternidad es algo muy especial y no se puede estar haciendo bromas", "Es la décima vez que hace el mismo chiste" o "Tus bromas me encantan pero las bromas de embarazo no, porque el día que quieras y no puedas sufrirás", son algunos de los mensajes que le dejaron.

Aunque las reacciones han sido diversas, esto no ha impedido que muchos hayan dado por sentado que está embarazada y le hayan felicitado.

Tras subir la fotografía, la influencer no ha aclarado si está embarazada o no, pero poco después compartió un vídeo de la escapada romántica que hizo a Nueva York junto a su novio, Fabián Fontaine, con el que está en camino de hacer un año de relación.

