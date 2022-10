Raphy Pina contradice a Don Omar sobre lo que ocurrió en la gira The Kingdom con Daddy Yankee

La polémica continúa entre Raphy Pina y Don Omar. La entrevista que concedió el legendario puertorriqueño a El Chombo recientemente sigue dando mucho qué hablar, sobre todo por las declaraciones que hizo sobre el que fue su representante y Daddy Yankee en relación a la cancelada gira Kingdom que iban a hacer los dos artistas en 2016.

El intérprete de "Pobre Diabla" dio su versión de lo ocurrido y del porqué de la abrupta cancelación del tour, donde explicó que lo que habían vivido fuera del escenario había provocado que él abandonara ese proyecto. Para retratar la tensa situación contó una anécdota que sucedió durante la organización de la gira, de la que se estaría encargando Don Omar y con la que Daddy Yankee no habría estado de acuerdo.

"Me levanté de la silla y me fui dejando a todo el mundo en la reunión, porque yo no soy empleado de él [Daddy Yankee]", comentó Don Omar. Pero este fue solo el inicio de una serie de problemas que acabaron en la decisión de Don Omar de no continuar con la gira tras solo unos pocos shows.

En esta charla también tuvo palabras para Raphy Pina, con el que trabajó durante años antes de este incidente. Y desde la cárcel, el productor puertorriqueño decidió responder al artista, primero en un texto que colgaron en sus redes sociales y más tarde en un vídeo que había grabado antes de cumplir condena contando su versión sobre esta polémica.

"De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de 'Bocón', y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti. Sabía como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento perfecto para mal intencionadamente distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro y que su cómplice se encuentra bajo las rejas no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir", comentó en el texto, en el que anunciaba que publicarían un vídeo en su canal de Youtube hablando sobre lo ocurrido a finales de 2015 y principios de 2016.

El vídeo titulado "Raphy Pina desmiente a Don Omar con pruebas - The Kingdom (Daddy Yankee Vs. Don Omar Tour)" está publicado en Youtube, donde vemos al prometido de Natti Natasha dando declaraciones sobre lo que ocurrió entonces con imágenes y documentos sobre el proyecto de la gira.

"Tú [Don Omar] no ensayaste, en tu show vi gente sentándose. Tú no te preparaste como se había presentado el otro tipo [Daddy Yankee]. Para empezar yo era team Dom", declara Pina sobre los conciertos de Puerto Rico, en los que el público dio como ganador al Big Boss de la batalla.

A lo largo del audiovisual aparece el productor puertorriqueño contando su versión de lo que pasó en la gira cancelada y otro episodio que también acabó por dinamitar su relación profesional, un Viña del Mar en el que tenía que actuar Don Omar.

¿Responderá Don Omar a las palabras de Raphy Pina? Habrá que esperar...

