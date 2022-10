Colas en Pinar del Río para comparar cilindros de gas licuado

Los cubanos residentes en Pinar del Río deben hacer enormes colas para comprar cilindros de gas en medio de las constantes afectaciones del servicio eléctrico.

Según trascendió en una nota del diario local Guerrillero este miércoles, las autoridades reconocieron que es “imposible llegar con todo el gas licuado reclamado” porque ha habido un incremento de la demanda.

De acuerdo con el texto, los puntos de venta de gas licuado del petróleo en Pinar del Río ascendieron a más de 27,700 cilindros de 10 kilogramos -un promedio diario de casi 1,800- pero sigue siendo insuficiente.

“Hay insatisfacción en el pueblo”, reconoció Iván Alonso Calderín, director de la División Territorial de la Empresa Comercializadora de Combustible (DTCC).

La venta sigue sin cubrir la demanda real, que ha evidenciado un aumento “normal en tiempos de perjuicios eléctricos”, dijo el medio oficialista.

Aunque el período establecido para la compra de gas licuado se redujo de 25 a 15 días y se recibieron 800 cilindros nuevos en la zona, los pinareños continúan sufriendo la letanía de las largas filas y anotaciones en listas para acceder el producto.

Facebook / Comunicador Cupet Pinar del Río

Como si de un logro se tratara, en la nota se exponen las cifras de los territorios que ni siquiera pueden acceder a gas licuado y recurren al queroseno y al alcohol: se han distribuido 139,700 litros de queroseno en ocho municipios y 33,900 litros de alcohol en cinco territorios.

Según Alonso Calderín, luego del evento hidrometeorológico la disponibilidad de combustible se suministró a los grupos electrógenos de emergencia que “garantizaban servicios básicos como el agua, la alimentación y la salud”.

A pesar de las explicaciones y las medidas que divulgan la autoridades, los cubanos denunciaron las largas listas de espera para comprar cilindros, para hacer contratos y para comprar el gas.

Usuarios de los municipios más dañados por el paso del huracán, como San Luis, argumentaron haber perdido su cilindro y estar anotados en listas de espera para adquirir uno, mientras tanto, no tienen dónde almacenar el gas.

Otros refirieron el caso de San Juan y Martínez donde no solo no hay gas ni electricidad sino que tampoco les venden carbón a los pobladores. “Ellos no comen”, aseguró un internauta.

Captura de Facebook / Tele Pinar

Las quejas persisten mientras los ciudadanos enfrentan vicisitudes para elaborar sus alimentos en medio de una crisis agravada por el huracán, que provocó daños en la Empresa Comercializadora de Combustible (se derribaron y torcieron las líneas aéreas de presión y de gas, utilizadas para la descarga).

La situación, sin embargo, no es nueva, la crisis en la disponibilidad de cilindros ha sido parte del problema de los pinareños desde meses atrás cuando se reportó la rotura de la fábrica ubicada en la provincia, que obligaba a trasladar desde La Habana los envases.

Los cubanos de la zona más occidental de Cuba siguen sufriendo una odisea para poder contar con un medio de cocción de sus alimentos mientras casi la mitad de los clientes en Pinar del Río permanece aún sin electricidad.