Cola para comprar dólares supera los 14 días en La Habana

Hasta 14 días de colas deben hacer los cubanos para comprar 100 dólares en el mercado cambiario cubano, denunciaron varios residentes en La Habana en un reporte de la televisión estatal.

En un reportaje del Noticiero oficialista que analiza el impacto de la reactivación de la venta de divisas a la población como parte de la estrategia de recuperación económica del país, una mujer dijo que llevaba 14 días en una cola para comprar monedas extranjeras en una CADECA (Casa de Cambio) de La Habana.

Otra compradora afirmó que las largas colas se deben a que la oferta es poca, solo 100 dólares por operación, y solo reparten 25 o 26 turnos al día. "Si no hay más oferta no va a ser posible detener el mercado informal, no nos dejan otra opción que recurrir a este", explicó.

Rafael Montejo, decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas, explicó en el reportaje que si bien el estado ha retomado su participación a través de la formalización de un mercado de divisas que da soberanía sobre la propia moneda, las restricciones a la venta por un máximo de 100 dólares por operación hace que no se pueda eliminar el mercado informal.

El experto intentó desacreditar a los medios independientes como El Toque, que calculan las fluctuaciones diarias de la divisa extranjera: "Los precios del mercado informal están sujetos a especulación pero también a manipulación, porque algunos sitios y las redes van fijando unos precios en función de lo que se oferta y lo que se damanda, pero nadie sabe en ese mercado informal cómo ocurren las transacciones reales", señaló.

Entre los límites del mercado cambiario cubano señaló el déficit presupuestario, de casi 65 mil millones de pesos, y la falta de "un respaldo en producción dentro de la red de tiendas minoristas de artículos de primera necesidad, básicos, a precios económicos que permitan que las personas utilicen la moneda nacional para adquirir determinados productos".

Por su parte, el especialista del Ministerio de Economía y Planificación Joel Ernesto Marill, dijo que el mercado cambiario como único instrumento no logrará desplazar al mercado informal en Cuba, que actualmente opera y fija los precios dentro de la economía.

"Mientras no haya reactivación de la economía real y una oferta estable de muchos productos que hoy tenemos que adquirir por otras vías y que sí están sujetos a ese movimiento especulativo de la divisa, pues lógicamente los precios de la divisa van a seguir subiendo y –con ella– los precios de los artículos que tenemos que adquirir en la cotidianidad. Esto solo cambiará si comienza a haber una aumento de la oferta en moneda nacional", concluyó Montejo.

El pasado mes de agosto el régimen cubano reactivó su mercado cambiario, con la venta de la moneda extranjera a precios que oscilan sobre los 123 pesos cubanos, pero la escalada inflacionaria en el mercado informal no se detuvo y la moneda estadounidense, el euro y la libremente convertible (MLC) alcanzaron los 200 pesos por unidad a finales de septiembre.

Para este viernes el USD mantuvo su tendencia a la baja en el mercado negro, donde se vende a 175 pesos (CUP) como promedio, según la tasa representativa calculada por el medio independiente El Toque, que obtiene los datos tras el análisis de la mediana de los precios publicados en anuncios de compra-venta de monedas extranjeras en redes sociales y sitios de clasificados cubanos.

El citado medio digital, víctima de una campaña de descrédito por parte del régimen cubano, que a través de presiones obligó a renunciar a varios de sus reporteros, publicó un análisis económico publicado el pasado 10 de octubre donde advirtió que "cuando los mercados no cuentan con un ancla (que proviene de la confianza en las autoridades económicas y sus políticas), la especulación, las espirales, la volatilidad y las burbujas son normales y frecuentes".