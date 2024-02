Insólita compra masiva de cereales en supermercado de Hialeah sorprende a clientes

Clientes causaron asombro en un supermercado de Hialeah por la masiva compra de paquetes de cereales que hicieron en dicho establecimiento.

Hasta seis carros del supermercado Walmart fueron completamente cargados de cajas de cereales de diferentes marcas, provocando estupor entre los otros compradores.

“Si estabas buscando cereales en este Walmart de Hialeah y no pudiste encontrar ninguno, esta es la razón...”, indicó con sorna el sitio de sucesos Only in Dade, que publicó un video en el que se ve a los clientes pasando por la caja del supermercado.

La fila de hasta seis carritos de la compra repletos de cereales provocó asombro y curiosidad entre los usuarios, que dejaron comentarios en la publicación.

Algunos aventuraron que eran para la reventa a través de comercio electrónico, otros que se trataba de una compra para refugios nucleares. Unos dijeron que es habitual este tipo de compras para personal militar de maniobras en las bases, y otros apostaron a que la compra terminaría en los estantes de una Mipyme en Cuba.

La cadena Walmart es muy popular entre los cubanos residentes en Estados Unidos, tal y como lo demuestran multitud de publicaciones de estos en redes sociales.

Hay quienes aprovechan para bailar con la música ambiente del establecimiento, unos lamentan lo caro que les resultó la compra, mientras que otros consideran que salió barata. Y unos pocos se relacionan con la cadena de manera delictiva.

A mediados de diciembre, dos cubanas -una clienta y la otra cajera- protagonizaron un altercado en un supermercado en Hialeah, según se pudo comprobar en un video que se volvió viral en redes.

En las imágenes se escucha cómo una de las mujeres arremetió contra la dependienta, también de origen cubano, a la que retó a salir de detrás del mostrador para "desmoñarla".

"Tírate pa' que tú veas, que tú no estás en Cuba. This is United States of America, baby", gritó visiblemente alterada la mujer.

No está claro qué ocurrió, pero al parecer fue un desencuentro por la colocación de los artículos comprados en la cinta o por la exclusión de algunos de ellos en la compra final.

"¿Te imaginas salir de una podredumbre de país y sociedad como lo es Cuba, llegar a un país con todas las oportunidades que nunca pudiste imaginar, y tratar a un empleado que te está sirviendo de esa manera? ¡Qué horror!", opinó una comentarista.

"No se han quitado la chancletica todavía"; "Gente que nunca debió venir"; "Por cosas como estas no me he mudado a Florida desde 1979"; "Estos personajes no se acomodan en ningún lugar"; "La chusmería está en su ADN. ¡Qué vergüenza! Nos catalogan a todos por igual", dijeron otros.

"Jayalía es el tercer mundo y no pienso discutirlo con nadie", sentenció una mujer en los comentarios al video.