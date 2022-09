Lista de espera con un día de antelación para comprar dólares en La Habana

Cola en el parque El Quijote en el Vedado para comprar dólares Foto © Facebook / EL VEDADO DE HOY. / Juan Antonio Madrazo Luna

Decenas de personas se agolpaban el sábado en el parque de El Quijote, en el Vedado capitalino, para anotarse en una lista de espera para poder comprar dólares este domingo en la CADECA de la zona.

El opositor Juan Antonio Madrazo Luna compartió varias fotografías en su muro de Facebook, donde se ve a un nutrido grupo de cubanos en el proceso de escribir sus nombres en una lista con la esperanza de adquirir la tan ansiada divisa.

Foto: Captura de Facebook / EL VEDADO DE HOY. / Juan Antonio Madrazo Luna

"Para la gente es estresante tener que rectificar su número de lista varias veces al día, sin tener la seguridad de que al día siguiente pueda comprar", dijo.

Varios internautas comentaron la humillación que representa para el pueblo el tener que pasar horas con la angustia de no saber si podrás adquirir de forma legal la única moneda que permite comprar la mayoría de los alimentos básicos para subsistir.

"Nada fluye con normalidad. Todo es una tragedia!", dijo una exmaestra.

"Dios mío, qué horror, qué tristeza, ¡y sin saber si pondrán comprar!", expresó una trabajadora de un banco.

"Un nuevo entretenimiento, una nueva cola (otra más) para desgastarnos y que se nos vaya la vida en ello", denunció un forista.

"Más de mas de lo mismo, cola y matazón es la continuidad", subrayó un habanero.

Esta semana el periódico Escambray, de Sancti Spíritus, reveló que algunas Casas de Cambio de la provincia no cuentan con los suficientes dólares estadounidenses para cubrir la demanda de la población y se ven obligados a vender otras divisas, como euros o pesos mexicanos.

Doraini Armenteros, directora de la sucursal de CADECA en la ciudad cabecera, explicó que aunque cumplen con la limitación de 100 USD por personas, o su equivalente en otras monedas, esta divisa extranjera es la que menor disponibilidad de venta tiene.

Situación similar existe en la sucursal de Trinidad, la otra entidad autorizada en toda la provincia para vender divisas extranjeras.

Belkis Martínez Arévalo, directora provincial de CADECA, admitió que en los últimos días hay déficit en la disponibilidad de dólares estadounidenses.

"No hemos comprado y si no lo adquirimos, entonces no podemos venderlo a la población. Pero hemos tenido presencia de las demás monedas", justificó.