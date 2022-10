Cardi B arremete contra Madonna: "Iconos como ella se convierten en decepciones"

Ha sido un fin de semana agitado en las redes sociales por la polémica que protagonizaron Madonna y Cardi B. Una controversia que comenzó después de que la Reina del Pop hiciese unas declaraciones en Instagram nombrando a la rapera y otras celebridades como Kim Karadashian y Miley Cyrus junto al emoji de un payaso. Algo que no le sentó muy bien a la neoyorquina...

Todo empezó cuando Madonna celebró el 30 aniversario de la publicación de su libro Sex. "Además de fotos mías desnuda, había fotos de hombres besando a hombres, mujeres besando a mujeres y yo besando a todos [...]. Gracias a eso ahora Cardi B puede cantar sobre su "WAP", Kim Kardashian puede aparecer en la portada de cualquier revista con su trasero desnudo y Miley Cyrus puede aparecer sobre una bola de demolición. De nada zo****", escribió en las historias.

Estas palabras molestaron especialmente a Cardi B, que no dudó en responder a través de Twitter. "Literalmente idolatré a esta mujer tantas veces porque crecí escuchándola. Ella puede expresar su punto de vista sin poner emojis de payaso y ensuciarse la boca. Iconos de la música como ella se convierten en decepciones una vez que ya has logrado llegar a la industria, por eso me lo guardo para mí", arremetió en un tweet.

Finalmente, este enfrentamiento entre ambas no llegó a más porque lo solucionaron con una llamada en la que aclararon el malentendido.

"Hablé con Madonna. Fue hermoso. Que tengan un gran día y conduzcan con cuidado", publicó Cardi B a las horas en Twitter. Un mensaje que respondió la misma Madonna para declararle su amor a la rapera.

"Te amo Cardi B. Siempre lo he hecho y siempre lo haré", sentenció, zanjando así la polémica.

Ya en el pasado, la esposa de Offset había confesado que es fan de Madonna desde su infancia después de que se conociesen en persona en 2018 en un evento que organizó la intérprete de "Like a virgin".

"Conocí a mi ídolo de la vida real, Madonna. Ni siquiera puedo creer que actué en su evento y fue la actuación más significativa de la historia. Crecí con mi madre escuchando a Madonna durante horas. Interpreté "Material Girl" en el primer año de secundaria, la escuché en todas mis sesiones de fotos para tener mucha confianza y siempre la mencioné en mis entrevistas. La mejor parte de esto es que ella era todo lo que pensé que sería: una perra feminista liberal. Estoy muy feliz", comentó entonces.

