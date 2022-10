Preso político cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas ya está en libertad

El preso político cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue liberado esta semana tras más de seis meses en prisión sin ser juzgado.

"Sé que fui preso porque ellos no quieren un opositor en la calle. Pero bueno, cometieron el error de soltarme porque yo voy a seguir siendo opositor al régimen", dijo Domínguez en entrevista a Cubanet.

Señaló que seguirá denunciando las arbitrariedades del gobierno cubano, luchando por los derechos humanos y por la verdadera democracia en Cuba.

Tras su salida de prisión Domínguez dijo que le afecta ver el discurso del gobierno sobre la actual crisis migratoria. Acusó a las autoridades de falsear la realidad que sufren miles de cubanos y argumentó que hay una cruda escasez que obliga a abandonar el país.

"El pueblo cubano emigra porque no tiene comida, porque nos están matando a colas. Quitan la libertad y matan de hambre. ¿Quién va a querer vivir así? ¿Quién va a querer vivir sin libertad? Es el gobierno cubano el que obliga a emigrar a los cubanos", denunció el activista.

El opositor dejó muy claro que no es ningún asalariado del gobierno de Estados Unidos. "A mí no me paga nadie. Yo lo que hago lo hago porque me nace, porque no me gusta ver a mi pueblo sufriendo, y porque tengo un hijo de 15 años que no quisiera que le tocara la Cuba que me ha tocado vivir a mí", expresó Domínguez.

Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue arrestado en febrero de 2022 porque, según la versión de la Seguridad del Estado, "estaba esperando un paquete de un cubano residente en Estados Unidos para formar un grupo clandestino". Sin embargo, la policía política no pudo probar esa acusación.

En septiembre el padre de Domínguez denunció a través de la prensa independiente que su hijo no tenía un abogado que lo representara. Llevaba más del tiempo establecido preso en la prisión de Valle Grande, sin recibir sentencia, y a punto de que le cambiaran el presunto delito inicial por una acusación de "propaganda enemiga".

La abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, advirtió que en el caso de Domínguez existían varias violaciones de derechos del preso político y recordó que el gobierno cubano no podía juzgarlo por delitos que no estaban tipificados en el momento de su detención. Un mes después el preso político fue liberado.