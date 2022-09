Acusan al preso político Luis Andrés Domínguez de propaganda enemiga

El preso político Luis Andrés Domínguez Sardiñas, fue acusado por el Estado cubano de cometer un delito de propaganda enemiga.

Domínguez está recluido en la prisión de Valle Grande desde hace más de seis meses. Ante la imposibilidad de juzgarlo por el delito inicial que le imputaron, el gobierno ahora lo acusa de "propaganda enemiga", según contó su padre Andrés Domínguez Beltrán, en declaraciones a CubaNet donde detalló las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Cuba contra su hijo.

"En estos seis meses le han cambiado la acusación como les ha dado la gana. La Seguridad del Estado ha manipulado a su antojo todo el proceso. El régimen no respeta ni sus propias leyes. A él ya debían haberlo liberado", dijo el anciano.

La familia del preso político no tiene recursos para pagar un abogado que lo defienda y lo saque de la prisión: "como no he podido ponerle un abogado por falta de dinero, violan lo establecido en el proceso”, denunció el padre.

Domínguez fue arrestado en febrero de 2022 porque "estaba esperando un paquete de un cubano residente en Estados Unidos para formar un grupo clandestino", pero esto nunca pudieron probarlo.

El padre del preso político teme que la permanencia de su hijo en la cárcel pueda llevar a que la sanción se incremente. Además, denuncia que la Seguridad del Estado usa a reos comunes para propiciar conflictos internos y que surjan nuevas causas para mantener a Domínguez en prisión.

"Ya lo han ofendido en dos ocasiones. Tratan de crear una bronca y fabricarle una causa común en prisión, así funciona la dictadura", comentó Domínguez Beltrán.

La abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, señaló que en este caso existen varias violaciones de derechos del preso político y que una de las cosas más importantes es que no tiene ningún abogado al frente de su caso y esto dificulta la posibilidad de conocer detalles de su expediente.

"Las causas por las cuales le privaron de la libertad no constituyen delito contra la Seguridad del Estado. Tampoco están tipificadas en el Código Penal vigente" aseguró Diversent y recordó el gobierno cubano no puede juzgaralo por delitos que no estaban tipificados en el momento de su detención.

"Aún no ha entrado en vigor el nuevo Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. No se puede aplicar ninguna figura delictiva de ese Código Penal porque las leyes penales no son retroactivas y no se pueden aplicar antes de la fecha en que la propia Asamblea decidió que iba a entrar en vigor", dijo.

"No es ningún delito recibir un paquete. Presumir que es para formar un grupo de oposición o formar una organización tampoco es un delito, aun cuando no quisiera cumplir los requisitos establecidos en la ley para asociarse", dijo la abogada.

Luis Andrés Domínguez Sardiñas tiene 47 años de edad y es miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT). Ha sido detenido al menos en cinco ocasiones por motivos políticos.

En una de esas detenciones el activista denunció que la prisión de Toledo, en La Habana, no tenía agua ni recursos para mantener la higiene. Esto ocurrió en 2020, en medio de la pandemia de coronavirus. Allí cumplió un año de prisión por impago de multas impuestas por la Seguridad del Estado.

Al salir de la cárcel, en enero de 2021, dijo que "en Cuba, todos los ciudadanos son prisioneros de un régimen, de una dictadura", y reconoció que aún así, no es lo mismo estar en la calle que en la prisión. Un año más tarde volvió a entrar en prisión, por sus ideas políticas.