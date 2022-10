Facebook cierra cuentas manejadas por la Seguridad del Estado en Cuba

La red social Facebook cerró varias cuentas manejadas por la Seguridad del Estado de Cuba que se dedicaban a infundir calumnias contra activistas, opositores, periodistas independientes, artistas y ciudadanos incómodos al régimen de La Habana.

El perfil de "Razones de Cuba", un polémico programa gubernamental dedicado a armar "expedientes" contra los críticos del gobierno fue clausurada, al igual que las cuentas de Guerrero Cubano (con similar propósito), La mala palabra, Cuba no es Miami y Karlito Marx Jeune, entre otras.

Estos perfiles troles, la mayoría sin rostro, son monitoreados por las fuerzas represivas del régimen de La Habana para actuar contra los ciudadanos comunes, activistas, opositores y personas incómodas para el gobierno, según denuncias de las propias víctimas.

Mensaje de Facebook sobre suspensión de la cuenta de Razones de Cuba. Captura

En el último año, se han dedicado además a denigrar a los familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021, a mostrar falsas historias sobre los participantes en las recientes protestas contra los apagones e incluso han lanzado calumnias contra las personas que critican a las autoridades a través de sus redes sociales.

Mensaje de Facebook sobre suspensión de la cuenta La mala palabra. Captura

En 2021, el dramaturgo Yunior García fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de estos troles, que manipularon su imagen para vincularlo al gobierno estadounidense y publicaron información falseada sobre sus viajes al exterior, en respuesta a su convocatoria a una marcha pacífica el 15 de noviembre.

Mensaje de Facebook sobre suspensión de la cuenta Karlito Marx Jeune. Captura

Más recientemente se recuerda la campaña del llamado Guerrero Cubano contra la madre Amelia Calzadilla, a la cual le preparó un programa donde la mostraba en Tropicana y cuestionaba sus presuntos "privilegios", al mostrar su casa con ventiladores de techo y a ella con uñas postizas.

Tras una directa de la joven, donde imploró al régimen no continuar con esta propaganda que afectaría a sus tres hijos, el perfil anunció que no publicaría el anunciado programa de desprestigio contra Calzadilla. En marzo pasado Youtube también decidió cerrar el canal del Guerrero Cubano por bullying.

Mensaje de Facebook sobre suspensión de la cuenta Cuba no es Miami. Captura

Otra víctima frecuente de estos ataques ha sido la familia del preso del 11J Andy García Lorenzo, en Villa Clara, especialmente contra Pedro López, coordinador del proyecto "Ayuda a los valientes del 11J".

El régimen cubano no tardó en responder al cierre de las cuentas, a través de un artículo del diario oficial Granma, donde acusó a Facebook de "silenciar la voz del pueblo cubano en la esfera digital".

Mensaje de Facebook sobre suspensión de la cuenta Guerrero Cubano. Captura

Agregó que "la censura tiene lugar en el contexto de la limitación del alcance de medios nacionales en la plataforma social Twitter, acontecida en el día de ayer"; y aseguró que la medida "forma parte de la estrategia permanente de guerra mediática contra la Mayor de las Antillas".

"Se trata de una acción discrecional e injustificada, que transgrede las normas de la propia comunidad virtual y viola el derecho a la libertad de información", dijo el periódico, vocero del Partido Comunista de Cuba, que nunca se ha pronunciado contra la censura del gobierno contra sus propios ciudadanos.

Mensaje de Facebook sobre suspensión de la cuenta Angel Gonzalez. Captura

El régimen de La Habana ha aprobado en los últimos dos años varias leyes para silenciar a los ciudadanos cubanos por sus publicaciones en plataformas virtuales, como el Decreto Ley 370, que castiga con multas de hasta 3,000 pesos a quienes critiquen la realidad del país en sus publicaciones en redes sociales.

Por ello, internautas cubanos han celebrado la decisión de Facebook de censurar los perfiles de los troles manejados por los represores.

Captura de post de Fernando Almeyda. Facebook

El abogado y activista Fernando Almeyda dijo en la red social que "el cyberbullying debe ser combatido, especialmente cuando el lenguaje violento, la incitación al odio y el acoso cobran víctimas en la vida real".

"Si quieren defender lo indefendible tendrán que hacerlo con ARGUMENTOS, y si no tienen argumentos, pues mejor guarden silencio y admitan que no hay nada digno de defender. Si nos dan fundamentos, pues esto es lo que les va a pasar. Con mi perfil, ni se molesten. Nunca he necesitado la ofensa o la agresión para defender una idea o un derecho. Además, la verdad y la realidad se defienden por su propio peso. En esta vida, TODO cae por su propio peso", señaló.

Los falsos perfiles, a través del diario gubernamental, exigieron a la plataforma su restablecimiento.