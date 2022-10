Cubana despedida del sector estatal por críticas en redes sociales encuentra trabajo

Una ciudadana cubana que fue despedida del sector estatal luego de hacer públicas sus críticas contra el gobierno, encontró trabajo, según trascendió en redes sociales.

Yordanka Battle Moré, una cubana residente en La Habana, comenzará a trabajar el 1 de noviembre, como anunció en su perfil de Facebook este martes.

Captura de Facebook / Yordanka Battle Moré

Aunque no informó sobre el nuevo lugar, Battle Moré anunció recientemente que se presentaría a una entrevista de trabajo en una cafetería privada, luego de ser despedida de su empleo anterior.

Captura de Facebook / Yordanka Battle Moré

Este lunes, al presentarse como de costumbre en su trabajo estatal, recibió la noticia de que no podría continuar laborando en ese lugar luego de haber expresado en redes sociales su crítica al sistema político cubano.

Aunque no trascendió el nombre y la razón social de su centro -hace aproximadamente cinco años trabajaba en Planificación de Ventas en la Empresa de Conservas de Vegetales- Battle aseveró que una persona -su jefa, al parecer- argumentó que ya no podría seguir protegiéndola luego de sus quejas en redes sociales, cada vez más visibles.

En un expediente que le mostró su presunta jefa, Battle constató que era vigilada por alguna entidad estatal que se dedica a investigar a las personas, aludiendo indirectamente a la seguridad del estado.

Por la información del documento, donde salieron a relucir detalles de su vida privada, la mujer especuló que difícilmente conseguiría otro trabajo en el sector estatal.

“Con el prontuario que a mí me mostraron, probablemente, yo ya no pueda optar por ningún puesto de trabajo en ninguna empresa estatal socialista. (...) Yo voy a volver a aplicar en cualquier otra empresa; y si es verdad que no se le cierran las puertas a nadie, ahí va a quedar demostrado”, apuntó Battle en su sobrecogedora transmisión.

Battle expresó este domingo en una directa que pronosticaba alguna represalia en su contra por sus pronunciamientos públicos.

Según expresó, luego de algunos meses de la “explosión mediática” de sus transmisiones, sufriría las consecuencias de sus denuncias, pero sucedió más pronto de lo augurado por ella.

Muchos cubanos expresaron su solidaridad con su caso y manifestaron su deseo de que hallara trabajo rápidamente.

Incluso, tras la publicación de una nota en CiberCuba sobre su despido, Dianelys Alfonso Cartaya, conocida artísticamente como La Diosa, ofreció trabajo a la joven en alguno de sus conciertos, como parte de su equipo de producción.

Battle estalló en redes sociales contra la escasez en Cuba y la gestión del gobierno, el pasado jueves, luego de haber esperado desde la madrugada para comprar un poco de picadillo en la tienda.

Luego de recibir críticas a su directa, compartió otra transmisión donde manifestó su voluntad de no ser rebaño y expresó que hablaba desde su experiencia.