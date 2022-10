Madre de hermanos detenidos por protestar en La Habana implora a Díaz-Canel y Lis Cuesta liberación de sus hijos

Madre de Hillary Gutiérrez y Frank Artola pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel y a su esposa, Lis Cuesta, que los liberen.

Ibis Plasencia, madre de Hillary Gutiérrez y Frank Artola, recurrió este lunes a las redes sociales como última instancia para pedir la liberación de sus hijos y denunciar la golpiza al menor y el encarcelamiento injustificado de ambos jóvenes, tras manifestarse pacíficamente en madrugada del dos de octubre en el Vedado, La Habana.

En un video enviado a la redacción de CiberCuba, la madre se dirigió al gobernante cubano y a su esposa después de haber agotado todas las posibilidades para reclamar la libertad de sus hijos.

“Les estoy pidiendo encarecidamente, por favor, suelten a los niños que están encarcelados injustamente, no los priven más de la libertad, están encerrados como pájaros en jaulas oscuras”, dijo Plasencia en un desgarrador video. donde expuso que su hijo, quien tiene solo 17 años, debe presentarse a exámenes de ingreso a la universidad y a Hillary la espera su hija pequeña en casa.

“Lis Cuesta, como madre te pido que hagas algo, tú puedes hacerlo. Dile al señor presidente que es el último recurso que tenemos, que los niños no le han faltado el respeto, no han cometido delito, por favor, que los suelten. Si algo malo hubieran hecho no tuviera vergüenza para hablar pero no han hecho nada”, imploró la madre en su video.

Agregó que cada vez que se dirige a algún lugar para denunciar la paliza a Frank, hijo también del reconocido actor cubano de igual nombre, no le radican la denuncia porque tiene que nombrar a los victimarios, a quienes el joven no conoce, porque perdió el conocimiento durante la brutal paliza asestada entre cuatro o cinco de las personas que el régimen mandó a reprimir las protestas.

Los ruegos de la madre se producen tras conocerse que la Fiscalía negó la modificación de la medida cautelar impuesta a los jóvenes de prisión provisional y prohibición de salir del territorio nacional por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos.

Cortesía de la madre

La respuesta de la Fiscalía Provincial de La Habana, fechada el pasado 19 de octubre, dejaba sin lugar la solicitud de revocación del auto impuesto a los jóvenes.

Cortesía de la madre

En el documento recibido por la madre, las autoridades reconocieron que ambos eran jóvenes y que, inclusive, Frank Artola es estudiante, pero en su argumento, “no tenían ningún tipo de necesidad de estar en dicho lugar máxime cuando en sus inmuebles tenían el vital servicio que parte de los presentes en dicha concentración estaban exigiendo, lo que realmente demuestra el fin perseguido por ambos”.

La madre reveló que sus vecinos, aun con miedo, le contaron lo sucedido en las inmediaciones de F y Calzada, en la capital cubana, donde golpearon brutalmente a Frank.

Al adolescente, estudiante de preuniversitario, con un promedio superior a 95 puntos, no le han permitido revalorizar ni hacer extraordinario, manifestó Plasencia.

A Hillary, además, "la espera desesperada una niña que está al cuidado de una bisabuela de 80 años que se está apagando poco a poco, a quien su hijo se le murió y cuya nieta ahora está en la cárcel", dijo la madre.

Frank Artola, de 17 años, y Hillary Gutiérrez, de 26, fueron golpeados al menos en dos ocasiones durante una de las protestas pacíficas que tuvieron tras el apagón general el todo el país tras el paso del huracán Ian. Ambos permanecen detenidos en 100 y Aldabó.

En las protestas al menos 26 personas resultaron detenidas por la Seguridad del Estado, de acuerdo con un recuento preliminar del grupo independiente Justicia 11J.