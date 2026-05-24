Entre motos, basura y robos: la decadencia se apodera de la Calle del Medio en Matanzas

El desorden sigue sin freno seis meses después de aprobadas las Regulaciones Urbanas Específicas para el Centro Histórico

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La Calle del Medio de Matanzas, arteria peatonal del Centro Histórico Urbano declarado Monumento Nacional, vive una acelerada decadencia marcada por el tránsito ilegal de motos, la acumulación de basura y actos vandálicos que las autoridades son incapaces de frenar.

De acuerdo con el panorama descrito en días recientes por el periódico oficial Girón, transitar de manera tranquila por esa populosa arteria "es casi una carrera con obstáculos", teniendo en cuenta que motorinas, motos, bicicletas y otros vehículos circulan a cualquier velocidad por una vía que debería ser exclusivamente peatonal.

A eso se suman la basura dispersa, la rotura de cestos y luminarias, personas sentadas incorrectamente en los escasos bancos, robos y otros actos vandálicos que especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM), añadió.

Lo más llamativo es que a casi seis meses de que la Asamblea Municipal del Poder Popular aprobara las Regulaciones Urbanas Específicas para el Centro Histórico, el desorden sigue sin freno.

Ese cuerpo legal, presentado públicamente en marzo por el Conservador Leonel Pérez Orozco, establece disposiciones jurídico-administrativas para proteger el ordenamiento territorial, urbano y arquitectónico de la zona.

Sin embargo, según el medio de prensa, "el mencionado cuerpo legal parece vivir un letargo que amenaza con poner en riesgo una de las más hermosas locaciones de la urbe de ríos y puentes".

Los mecanismos de control sencillamente no funcionan, pues faltan inspectores, las multas son prácticamente inexistentes y "figuras indispensables como los custodios, los guardaparques o cualquier otra, destinada a evitar que proliferen estas indisciplinas, son casi inexistentes".

Desde la OCCM se desarrollan talleres con vecinos e instituciones y espacios como la Casa del Adolescente, pero estas iniciativas resultan insuficientes para revertir conductas que la propia reportera atribuye también a una pérdida de valores, puntualizó la fuente.

Hoy, ese esfuerzo se diluye ante la inacción institucional. Como advirtió Girón, "estas dos arterias de la Calle del Medio, así como la Plaza de la Vigía en ningún caso son una vía de tránsito para motos u otros vehículos".

El deterioro de la Calle del Medio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de degradación del patrimonio matancero.

En abril, un arbusto crecido sobre la fachada de la Sala José White, inaugurada en 1860, provocaba grietas visibles por falta de mantenimiento.

En abril de 2025 el Teatro Sauto denunció vandalismo diario como inscripciones groseras, basura lanzada a través de rejas, uso de sus portales como baño público y estacionamiento de motos en sus inmediaciones.

A esto se suma la crisis generalizada de basura en Matanzas. Días atrás, la Empresa Municipal de Comunales operaba con solo 11 camiones activos de un total de 24 a 25 disponibles, por falta de combustible.

En abril, las autoridades sanitarias emitieron una alerta provincial por hepatitis A en municipios de Matanzas, Cárdenas y Versalles, vinculada a las deficientes condiciones higiénicas.

La Calle del Medio fue rehabilitada como paseo peatonal para el aniversario 325 de la fundación de Matanzas, con soterramiento de redes, rescate de fachadas coloniales y preservación del adoquinado original del siglo XIX.